走私1.2噸大麻首腦起底　海盜幫角頭拒入天道盟操盤撈18億

記者黃翊婷／綜合報導

刑事局國際刑警與美國國土安全調查署（Homeland Security Investigation）、邊境保護局（CBP）合作跨境緝毒，查獲台灣治安史上最大宗的大麻磚走私案。幕後操盤者高姓角頭有運毒等多項前科，還是海盜幫要角，後來因為不願意併入天道盟美鷹會，轉而做起走私販毒。

▲幕後首腦高姓角頭擁有海盜幫背景 。（圖／記者張君豪翻攝，下同。）

刑事局國際刑警與美國國土安全調查署、邊境保護局合作緝毒，發現美國一家空殼家具公司去年報關一個家具貨櫃來台，並以挖空家具層板的方式，夾藏約1.2噸的大麻磚，若以每公克市價計算，這批大麻磚市價高達新台幣18億元。美國國安調查署啟動台美情資交換，先由美方扣押大麻磚，僅留下19.5公斤放行，再由台灣刑事局幹員採「監控下交付」方式，陸續逮捕貨櫃通關、領貨者等涉案人士。

▼▲藏在家具層板的大麻磚。

台美警方循線追查，並在6月下旬於高雄市前鎮區某社區內逮捕首腦高姓角頭，訊後依觸犯《毒品危害防制條例》運輸二級毒品罪嫌移送，經檢方聲押獲准。現年64歲的高男有運毒、妨害自由、違反槍砲彈藥刀械管制條例等多項前科，還擁有海盜幫背景。

根據《自由時報》報導，資深警官透露，海盜幫大約是在60年前成立，曾活躍於台北市三張犁四四南村地區，高男是在30多年前加入，跟著劉姓老大經營賭場，行事作風低調，加上很會賺錢，受到幫派高層賞識，後來他因為不願意併入天道盟美鷹會，才轉而做起走私販毒。

警方呼籲，近年來因為部分國家大麻合法化，販毒集團看中國外低價毒品，大量批購走私來台高價販售，台美警方將持續合作掃蕩該類犯罪，以維護國人健康。