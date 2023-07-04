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明仁會幹部吸金4千萬　水產公司淪詐騙水房！沒有魚只有槍毒

記者張君豪／台北報導

一名從事保險業的陳女（52歲）因誤信詐團邀約投資股票，從今年2月到4月間，陸續以網路轉帳、臨櫃匯款方式匯出24筆，高達1039萬元現金，被害人事後發現被騙，4月底向北市文山二分局報案，文二警方會同刑事局偵七大隊共組專案小組擴大偵辦，日前收網逮捕竹聯幫明仁會松山組長王姓車手頭、及詐團水房成員共9人，並起獲一把土耳其ZORAKI 925制式手槍子彈，毒品一批，但千萬巨款早遭詐團洗錢隱匿，警方正擴大追查。

▲刑事局偵七大隊4日宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案，水產公司劉姓主嫌落網。（圖／記者張君豪翻攝）

案件經專案小組報請台北地檢署月股檢察官郭千瑄指揮偵辦，經跟監蒐證、調閱監視器，警方鎖定在北市中正區開設紙上公司「富維水產」的劉男為詐團洗錢中心，並監控詐團車手許女等人陸續在雙北市透過ATM、臨櫃提領20多次，取走被害人匯款，再交給開車監控的王姓車手頭，王男再轉交劉男水房換購虛擬貨幣泰達幣洗錢。

▲刑事局偵七大隊4日宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊4日宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警蒐證完備後，6月9日拘提王姓車手頭（24歲、詐欺通緝）、車手許女（24歲）及把風林男等3人到案，14日到北市中正區水產公司搜索，並起獲土耳其製制式手槍一把，子彈15發；警方指出，該把手槍與電影「湄公河行動」扮演特勤人員的彭于晏所使用的槍械同款，火力相當強大，經查是綽號九哥的劉姓水房負責人擔心每天收受鉅款遭黑吃黑，才會擁槍自保。

另外在公司內查獲K他命毒品39.1克、彈簧刀9把、球棒3支、現金20萬8千元及手機9支等相關涉案事證，當場逮捕劉男（42歲）及在場5人，劉男小弟王男當時在外未被逮捕，但返回公司得知大哥被警方逮捕後，居然自行投案並堅稱現場槍械、毒品是自己收藏，幫老大扛罪意圖明顯。

▲刑事局偵七大隊4日宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊4日宣布破獲明仁會幫眾勾結紙上公司經營詐騙吸金案，搜出制式手槍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方訊後依觸犯詐欺、組織犯罪條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台北地檢署複訊，因車手許女、王男到案後拒絕供述其他車手共犯，訊後遭檢察官聲押獲准。劉男辯稱自己公司是做合法水產生意，遭檢察官質疑「你公司連一條魚都沒有」，複訊後聲押，法院裁定60萬元交保候傳，其餘涉案犯嫌5萬元交保。

刑事局清查，本起遭假投資詐騙之被害人達16人，遭詐騙總金額達4368萬元，劉男得手贓款後均轉購泰達幣隱匿資產，到案後均拒絕解鎖手機，檢警懷疑他們利用手機錢包帳戶隱匿不法所得，王姓小弟到案前丟棄關鍵行動電話，辯稱「我從來不用手機」，專案小組將透過數位鑑識追查贓款流向。

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