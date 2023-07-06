駭客盜刷1年撈千萬！譏知名送餐平台「隨便刷隨便過」　4人收押

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警6日宣布破獲台灣駭客集團持盜取民眾綁定各大知名賣場APP信用卡資料，盜刷包含家樂福、誠品書店、博客來書城、環球購物中心等知名賣場，並盜刷某知名送餐平台吃白食，利用送餐平台購買高價燕窩禮盒、嬰兒奶粉後變賣，警方估計該集團得手逾千萬新台幣，6月收網逮捕綽號「可樂」的主嫌陳韋志（31歲、經查有詐欺、侵占、重利前科）及其下男女成員共15人。陳嫌落網自豪向警方表示，「只要使用電子支付綁定信用卡、資料我沒有拿不到的。」

▲刑事局逮捕陳男駭客盜刷集團，拘提15人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局日前接獲上述賣場、送餐平台法務報案，被害業者發現旗下電子支付APP遭歹徒綁定客戶信用卡盜刷，多位消費者信用卡莫名產生消費紀錄後向商場、送餐平台及銀行反映。

▲刑事局逮捕陳男駭客盜刷集團，拘提謝姓幹部到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局知悉上情後，會同新北市土城、中和分局、桃園市龜山分局、台北憲兵隊共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。警方鎖定在美國出身，有雙重國籍的陳姓主嫌涉案。

警方監控調查，發現陳男無資訊背景，純粹透過網路自學駭客攻擊手法，並與對岸兩名駭客合作，以歐美駭客自製的信用卡生成器，以及大陸駭客攻擊台灣電商網站資料庫撈取的民眾信用卡資料，以每筆200元販售給台灣盜刷集團。

陳嫌隱身幕後，委託謝姓幹部（43歲）命令車手頭陳男、劉男率車手綁定賣場APP後消費盜刷，購入高價雞精、洋酒禮盒、金飾、PS5等高價商品，之後再透過臉書、社群平台團購、二手商品賣場，以新品85-9折價格脫手變現。

▲刑事局逮捕陳男駭客盜刷集團，起獲部分LV等名牌商品。（圖／記者張君豪翻攝）

另外陳嫌自學駭客手法架設國際知名賣場亞馬遜釣魚網站，先後蒐集包含日本、加拿大、美國、泰國等地逾百萬筆信用卡個資，並與陸籍駭客聯手，綁定支付APP後盜刷國內知名賣場化妝品、香水、AirPods等商品，並以上述手法脫手牟利、陳嫌等人短短一年內獲利逾1千萬。

警方查出陳嫌等人在2021年8月起，利用中油刷卡漏洞，使用國外信用卡生成器製造不存在的信用卡號，刷卡加值中油Pay點數，販售給北部拖吊車業者以低價購買油品，陳嫌駭客集團中的邱姓成員出面串證頂罪，警方仍將深入追查。

刑事局從今年1月起到6月，陸續執行6波拘提搜索行動，先後逮捕陳嫌及其下謝姓幹部，陳姓車手頭等15人到案，並起獲LV名牌包、名表及手機、平板20台、現金3萬餘元等贓證物。警詢後依妨觸犯《刑法》詐欺、妨害電腦使用、偽造文書《洗錢防制法》《組織犯罪條例》等罪嫌移送新北地檢署複訊，檢警預估案情將向上發展，複訊後陳姓主嫌等4人遭法官裁定羈押禁見。

另外陳嫌也利用大陸駭客提供的台民信用卡資料、綁定台灣知名送餐平台購物變現牟利，陳嫌等人證稱，該平台防護力差「隨便盜刷隨便過」，已是台灣駭客圈周知事實，警方粗估送餐平台近年遭台陸駭客集團盜刷金額達數千萬，目前刑事局已透過兩岸共打機制，通報大陸公安局協助追捕對岸駭客。

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