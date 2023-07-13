藍酸民主大聯盟「大翻車」　趙正宇：一審無罪已還我公道

▲立委趙正宇。（資料照／記者賴于榛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨13日開記者會質疑，民進黨要在桃園第6選區與無黨籍立委趙正宇繼續合作，讓民主大聯盟「大翻車」。不過，趙正宇受訪說，無法理解作為無黨籍，卻成為政黨互相攻訐的對象，法院早就以「無罪判決」還他公道，希望質疑他人的政黨，先用這標準審視自己的參選人。

國民黨桃園市議員凌濤今天質疑，趙正宇2020年涉入SOGO案，當時北檢在他住家中查扣920萬的現金，也查出趙正宇國會辦公室前主任林家麒涉及冒用趙的名義，詐騙殯葬業者1100萬而遭判刑，恐是「上梁不正下梁歪」。

對此，趙正宇受訪回嗆，作為一名無黨籍立委，卻被作為政黨互相攻訐的對象，他確實有些不能理解；面對質疑，作為一個負責任的政治人物，就應該說明清楚，被依稅捐稽徵法科處罰金，是源於選舉時，企業界朋友為了感謝他的引介，所以捐贈政治獻金表達支持。

趙正宇指出，不過，在法官的說明下，他才理解就算並非故意為之，這種捐贈政治獻金的理由，在法律見解上仍可能有違法之虞，因此在審理程序中，他除了已先行補稅，在一審判決後，也不再上訴爭取更輕的裁罰或無罪，既然在法律見解上認為這樣有違法的疑慮，他身為政治人物，就應該率先公行，以身作則。

然而，趙正宇說，他當然知道這會成為日後被人拿來作文章的工具，但政治人物從來都不應該只考量自己的政治生涯，特別作為立委，在法律面前更應該用最高的標準來要求自己，比起選舉，讓民眾相信在法律面前不會因為你的身分而有所不同，是更重要的事。

趙正宇強調，一直以來他都是這樣要求自己，所以就算無端被捲入貪污案件，也因為對自己的要求，法官在檢視他從政10數年的資料後，最終認定他既沒有貪污也沒有不明財產，因此在一審就以「無罪判決」還他公道，如果這樣的結果都能夠被質疑，那他希望質疑的黨派先用這樣的標準，審視自己的參選人。