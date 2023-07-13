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榮泰創數據：716遊行網路聲量暴跌　62%網友認正當性不足

▲▼時力黨立委黃國昌、館長陳之漢今日(6/26)於總統府前舉辦716上凱道記者會，號召全民上凱道。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌與館長「陳之漢」號召全民716上凱道，為公平正義發聲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

由網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起的716「公平正義救台灣」上凱道活動即將登場，輿情大數據品牌「榮泰創數據」13日發布網路聲量分析報告指，由於諸多參與者爭議不斷，在遊行前一周的網路聲量跌到單日859則，此外，在討論有關發起人及參與者正當性與否的聲量中，認為「不正當」的佔比達62%，網路上討論的相關主題也較模糊。

榮泰創數據說明，此次遊行活動包括民眾黨、國民黨總統參選人柯文哲、侯友宜，以及參選動向不明的鴻海集團創辦人郭台銘都相繼表示將出席此場活動，多人可能在凱道同台引發話題，不過，在這些參與者當中，包括郭台銘曾多次蟬聯「全台首富」，而媒體報導柯文哲、侯友宜則分別有豪宅和在文化大學擁有百間套房出租等爭議，活動主要發起人之一的黃國昌也被報導名下擁23筆土地及建物，這些爭議讓遊行的網路討論度一度升高。

榮泰創數據表示，遊行相關聲量在侯友宜、郭台銘、柯文哲相繼宣布出席後，加上黃國昌名下土地被爆料變停車場，於7月5日達到高點（單日6278則），有網友直言「活動主角已經變為總統造勢活動」、「活動主要發起參與者非富即貴，具有正當性及代表性嗎？」但也有支持者認為「任何人都有為居住正義司法正義發聲的資格」；之後聲量隨即驟降，在活動將舉行前的一周，討論卻只剩單日859則，熱度較之前退卻不少，此外，在討論有關發起人及參與者正當性與否的聲量中，認為「不正當」的佔比達62%，認為「不正當」的佔比達38%。

在討論主題部分，榮泰創數據表示，對於「居住正義」相關的議題，討論聲量都很低，聲量最高的「房屋稅制相關」佔總聲量也僅4.5%，聲量第二的「房價問題」佔2.8%，顯示活動主題以「居住正義」為主，但相關議題卻相當模糊，民眾並不清楚其他內容，與遊行主訴求相關的討論度低。

本次網路數據分析報告由山水民調公司的輿情大數據品牌「榮泰創數據」提供，資料時間為2023年5月1日至2023年7月11日。

▼榮泰創數據公布716遊行網路民調結果。（圖／翻攝自報告內容，下圖同）

▲▼716遊行網路數據分析報告。（圖／榮泰創數據提供）

▲▼716遊行網路數據分析報告。（圖／榮泰創數據提供）

▲▼716遊行網路數據分析報告。（圖／榮泰創數據提供）

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