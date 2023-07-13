柯文哲酸賴清德「應徵白宮外傭」　綠：在講郭台銘？

▲郭台銘曾走入白宮與川普同台。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日稱，當「台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」，被民眾黨總統參選人柯文哲批評，台灣總統不是要應徵白宮外傭。對此，民進黨團書記長莊瑞雄13日出示鴻海創辦人郭台銘走入白宮的照片說，民進黨團認為這是很大的突破、為郭感到開心；民進黨團副幹事長江永昌則批評，難道柯現在是中國發言人？

莊瑞雄說，柯文哲意有所指，可能在指郭台銘，郭台銘曾走到白宮去跟時任美國總統川普握手，民進黨團站在國民的立場，覺得要為當初的郭台銘拍手，一個成功的商人可以走到白宮裡面去，這是很大的突破啊，代表美國肯定郭台銘是成功的商人，也希望郭台銘可以到美國做更多的投資。

莊瑞雄表示，民進黨團不會解讀郭台銘去白宮是為了應徵當「傭人」，不會啊，民進黨團是為郭台銘開心的；同樣的，這麼多元首、國會議員訪問台灣，代表台灣有辦法讓人家重視，如果真的有機會，不要說白宮，也可以到英國的白金漢宮、歐盟，更代表台灣地位的提昇、受到更大的重視，這都是一種突破。

江永昌強調，總統選舉雖然競爭激烈，但也必須有正面、良善的一面，過去柯文哲擔任台北市長時，沒有接待過外國外賓嗎？他也用歧視人家的看法來看嗎？如果柯文哲有機會訪問白宮，他會對外講說不願意去嗎？最不希望台灣總統進入白宮的，應該是中國，難道柯文哲現在是中國發言人嗎？

此外，針對媒體關注，駐美代表蕭美琴是否可能成為賴清德的副手人選？莊瑞雄回應，現在談副手時間已慢慢接近，民進黨目前無整合問題，民進黨已定於一尊，大家非常團結。他說，副手要挑人形成最佳搭檔，就是要有加分，相信不管是各界所指教，賴清德會挑出讓大家覺得眼睛為之一亮，彼此可以發揮最強戰力，已贏得勝選的人選。