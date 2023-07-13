「總教練要有總教練樣子」　藍中常委：高喊團結卻未落實整合

▲國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，黨內「換侯」雜音不斷。對此，國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭12日就在臉書發文指，「『總教練』就該有『總教練』的樣子」 ，他說距離723全代會只剩11天，黨內溝通整合工作遲遲沒有具體落實及進展，只看到老是停留在高喊「團結」的激情口號當中，候選人與黨中央，絕對要積極、有誠意地弭平歧見，謙卑、有耐心地溝通整合，唯有候選人與黨中央同舟共濟，才能下架民進黨。

黃紹庭指出，今年原本應該是藍營趁勝追擊「下架民進黨」，準備迎接勝選重返執政的關鍵時刻，但如今，國民黨卻還停留在爭論「誰才會是最有勝算的總統候選人？」以及基層支持者的不滿、失望、強烈焦慮及危機感，不禁令人唏噓。

黃紹庭提到，去年地方選舉民進黨大敗，總統蔡英文請辭黨主席下台，台灣最大的主流民意及期待，就是要2024政黨輪替「下架民進黨」，為此，國民黨主席及黨中央從3月南投立委補選後提出「非綠大聯盟」，之後在「類初選」徵召過程中更有所謂「三階段整合」說法，包括即3至4月完成黨內整合、5月泛藍整合及最終的非綠陣營整合。

但諷刺的是，黃紹庭表示，對照目前政局發展，國民黨似乎連黨內都還未能整合完畢，更別說是「泛藍」，或遑論「非綠」整合。他直言，身為國民黨基層第一線民意代表及中常委，他想嚴肅地請問黨主席朱立倫和黨中央，從517宣布徵召提名總統人選至今，包括侯友宜市長及鴻海創辦人郭台銘兩方，有整合成功了嗎？「韓粉」、「郭粉」等支持者，是否也成功整合好了呢？

黃紹庭指出，政治人物各有各的支持者，這很正常，初選競爭過程所產生裂痕，也時常發生，但真正關鍵在於初選結束後，是否能夠真的做到消弭分歧，說服各自支持者，如此才能夠真心團結，集中力量一致向外。他坦言，目前他最害怕的是，國民黨又重蹈覆轍，老毛病總是不改，黨內溝通整合工作遲遲沒有具體落實及進展，只看到老是停留在高喊「團結」的激情口號當中。

黃紹庭強調，候選人與黨中央，絕對要積極、有誠意地弭平歧見，謙卑、有耐心地溝通整合，黨中央千萬不要以為結束初選及完成提名後，就一副不關自己的事一般，唯有秉持與候選人有同舟共濟，真心迎接各種非綠力量的心態，才能下架貪腐無能的民進黨政權，讓台灣人民迎來安居樂業的幸福日子。