車牌不符警察攔下臨檢　慌張男「身上掉出一包粉」這下慘了

▲桃園市盧姓男子今天凌晨開車經過觀音區成功路，大園分局巡邏員警察覺車牌與車身不符，要求下車接受盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓男子今（13）日凌晨開車經過觀音區成功路，在停等紅綠燈時超出停止線，大園警方巡邏員警眼尖查出轎車車牌與車神明顯不符，由於盧男神情慌張，員警要求盧男下車接受盤查，未料盧男從車內起身時，口袋卻掉出1小包毒品，員警又在駕駛座盤發現一組吸食器和另一小包毒品，盧只好坦承毒品為其所有，警方偵訊後依毒品罪嫌，將盧男移送桃園地檢署偵辦。

▲盧姓男子起身接受盤查時，口袋掉出1小包毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，37歲的盧姓男子今天凌晨1時許，開車經過觀音區成功路一段、忠孝路口等停紅燈時，剛好大園警分局員警巡邏經過，因盧男轎車超出停止線，員警又發現車牌與車身並不符合，因此上前攔查。

▲大園警方在盧姓男子轎車駕駛座旁發現毒品吸食器與另一小包毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

盧男從轎車起身接受盤查過程，突然從口袋掉出1小包毒品，員警見其神情慌張，又在其駕駛座旁搜出一組玻璃球吸食器與另1小包毒品，經確認為二、三級混合毒品，盧男坦承持有毒品，但辯稱轎車是向朋友商借的，不清楚轎車狀況，警方將其帶回派出所偵訊，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。