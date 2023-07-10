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社會 社會焦點 保障人權

車亂停私人地遭「封鎖線封印」　整排店家看照片：有點爽

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一處巷弄的一輛銀色轎車，疑似因長期隨意停放在私人社區內的店家前，8日一早被不明人士用封鎖線「封印」，只見整輛轎車被封鎖線纏繞，再往一旁店家的柱子綁上，動彈不得。警方指出，該路段屬於私人地，不適用道交條例，目前並未接獲車主報案。

▲▼ 。（圖／）

▲台中一輛轎車疑似因長期停放在私人地，有民眾不滿使用封鎖線將該車纏繞綑綁。（圖／翻攝自Facebook／台中市西屯區大小事社團）

事發地點位在西屯區福雅路一處巷弄內，附近民眾透露，該車在附近隨意停放至少2年，且每次都是隨意把車輛丟在店門前，一停就是2天左右，甚至鬧到報警多次。不過，該路段是私人地段，尚未完成徵收，是建商私人繪製黃線，因此違停不適用道路交通管理處罰條例，沒有罰則。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼有附近商家在店前擺上三角錐，寫下「禁止停車」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

有民眾指出，該名車主就住在附近大樓裡，每次都是將車子放在其他店前，整條街的店家、住戶都相當困擾，只要看見他就知道「又來了」，有人乾脆在店前貼上「請勿停車」的字條，甚至擺上多個三角錐，要求該名車主別再「丟車不理」，有店家聽說「封鎖線事件」後還直呼「有點爽」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲「封鎖現場」就在一處正在施工的店家前，業主表示，前一晚有看到該車，但是深夜離開前都沒看到被封住，不曉得是誰做的。（圖／記者許權毅攝）

這次轎車被封起處就是一處正在施工的店家，不免讓人聯想，是否是工程人員不滿遭擋，拿出施工用封鎖線纏住車輛？該店業主表示，7日晚間沒有工程，自己是最晚離開店裡的，隔日一早7點多就看見這輛車違停，不曉得是誰半夜將車子圍起。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲也有店家在大門貼上字條表示「私人土地，需常進出，請勿停車」。（圖／記者許權毅攝）

第六警分局表示，目前未接獲當事車主提告，如當事人有提出告訴，警方將依規定受理並移送地檢署偵辦。警方呼籲，民眾停車影響出入，可請警方協助通知車主移車，避免衍伸爭議。

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