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行人闖紅燈！轎車路口急剎害後方重機追撞2傷　警方回應了

記者陳宏瑞／高雄報導

到底誰的錯？高雄一位翁姓男子（44歲）昨（8）日開車行經岡山路、維新路口時，一名路人突然闖紅燈穿越馬路，翁男嚇得在路口緊急剎停，「禮讓」行人通過，不料後方一台黃牌重機反應不及，直接撞上剎停的轎車，車上兩人直接摔在斑馬線上，所幸兩人送醫救治後沒有大礙。警方表示，案發後已調閱監視器，清查這名違規闖紅燈的行人身分，以進一步釐清相關肇事責任。

▲▼行人違規 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄汽車駕駛在路口煞停禮讓闖紅燈的行人，卻被後方的機車追撞。（圖／翻攝自臉書社團我是岡山人（北高雄））

▲▼行人違規 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲轎車在路口煞停遭後方黃牌重機追撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局壽天所是8日晚間7時許獲報，在岡山區岡山路267號前，發生一起交通事故，員警到場後發現，車禍發生時翁姓男子（44歲）開著黑色轎車沿岡山路北往南行駛時，在岡山路、維新路口綠燈準備通過時，一名行人竟闖紅燈走斑馬線想穿越馬路，翁男見狀趕緊剎車，不料後方騎乘黃牌重機的呂姓男子（25歲）、李姓女子（21歲）反應不及追撞轎車，兩人受傷噴飛倒地，所幸送醫後並無大礙。

▲▼行人違規 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲轎車在路口煞停遭後方黃牌重機追撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，該名行人紅燈穿越斑馬線，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰，因行人並未駕駛動力交通工具，所以不構成刑法肇事逃逸罪嫌，但在案件發生後分局已積極調閱監視器與查訪該行人身份，一併送往交通事故鑑定委員會，鑑定肇事主因。

警方表示，行人的「帝王條款」生效的前提是行人正常穿越斑馬線，未有闖紅燈、無故停留、玩耍等舉止，如仍不幸被撞到，駕駛人須負全責；反之，行人未按規定而出車禍，則須負擔部分肇責。

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