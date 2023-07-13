是不是沒穿內衣？女遭警盤查哭著回家　北市交通大隊：從嚴懲處

記者邱中岳／台北報導

北市交通警察大隊直屬第3隊警員執行交通維護勤務後，在文山區攔查1名女子，但女子不願意拿出證件，警員追問穿著太暴露，讓女子反問怎麼了？北市交大發現後立刻介入調查，也告誡警員不要以不妥當方式詢問民眾。

警方調查，北市交通警察大隊直屬3隊警員，12日下午1時許結束道路交通維護勤務，行經北市文山區萬隆街85號，突然攔查1名路過女子，並要求女子出示證件接受盤查。

▲他盤查女子討無身分證，竟「關心」女子有沒有穿內衣。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子當場不願意提供證件查驗身份，警員又追問她穿著太暴露，是不是沒有穿內衣？女子回應，「沒穿內衣怎麼了嗎？」警員則表示，這樣會引誘別人犯罪，要求女子趕緊回家。

此事讓女子感到相當不滿，氣得哭著跑回家，回家後在IG貼文，「別人犯罪關我什麼事」；北市交通大隊督察組獲悉之後調查，女子接受督察組電話訪談，以電話告知「處理警員言詞不當部分」，希望給個交代。

北市警交通大隊表示，警員當時見女子獨自行走於文山區一帶，遂前往關心，惟盤查方式及言詞確屬不當，已影響警譽，從嚴懲處，絕不寬待。

本大隊向來重視員警風紀，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，並將編撰案例教育及持續向所屬員警宣導法紀觀念，避免類案再次發生。