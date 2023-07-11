甜美實習女警買宵夜建功！一眼認出慣竊立馬通報學長姊

▲台中警察局立人派出所甜美實習女警林佩玉，休假外出買宵夜，也能抓到竊嫌。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市72歲王姓男子居無定所，見騎樓或是機車上物品便順手牽羊，盡管被害人報了案，警方也調了監視器，但遲遲找不到王嫌，結果日前栽在實習女警林佩玉手上，林員當天晚上休假外出買宵夜，一看見王嫌「就是他」，因為腦子內早已熟記王嫌特徵，馬上通報派出所的學長姊，學長姊趕抵現場，查證身份無誤，王嫌也坦白拿出15項失竊物，全案偵破，所內無不對這個小學妹刮目相看。

每年暑假是警專生實習的季節，今年有39名實習生分派到警二分局，小警鴿隨著學長姐出勤務，理論與實務結合，暫時脫離上下課的規律生活，體驗24小時不打烊的人民褓姆工作。

立人派出所轄區這陣子頻傳騎樓物品失竊，警方雖然調閱監視器，知道竊賊常在北平路一帶出沒，但居無定所，遲遲找不到人。

長相甜美的警專實習生林佩玉，在派出所值勤時也知道這案，對於竊賊頭戴自行車安全帽、身穿格子襯衫及夾腳拖等特徵牢記腦中，日前休假晚上外出買宵夜時，眼尖發現有名拾荒者與竊嫌特徵相符，立即通報派出所學長姐到場。

警員蔡尚儒、黃晟瑋趕抵查證身分後，確認王嫌就是多次偷走放在騎樓的物品的竊賊，還把物品暫放在友人家，王嫌見事跡敗露，只好帶著員警至友人家「取貨」，包含手錶、熨斗、衣架等15件，員警經清點確認後都發還給被害人，全案依竊盜罪嫌函請台中地檢署偵辦。

林佩玉從小即對警察打擊壞人的英勇行為滿懷憧憬，這次因熟記嫌犯特徵，觀察入微，順利破案，優秀的偵查直覺已具有正式警察人員的條件，第二分局已通報警專表揚她的優良事蹟。