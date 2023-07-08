市場大樓整棟斷電「沒冷氣可吹」民眾喊苦　元凶抓到了...3惡賊慘了

▲員警起出失竊電纜線數捆、犯罪工具一批及二級毒品安非他命吸食器數組。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市某市場暨大樓日前整棟大樓深夜突然停電，民眾苦無冷氣可吹，台東縣警察局台東分局接獲報案後，至現場勘察斷電原因，發現竟是電纜線遭竊，初估失竊電纜線價值約新台幣百餘萬元。

台東警察分局獲報後立即成立專案小組全力追查，經調閱周邊上百支監視器，員警不眠不休過濾分析來往車輛，鎖定係由蔣姓犯嫌主導之竊盜集團，共涉及台東市區及近郊電纜線竊案7件、怪手竊案1件，蔣嫌另涉及日前活水湖舉辦鐵人三項停車場竊取選手自行車2部，本分局俟時機成熟，聲請搜索票及拘票，將蔣姓主嫌及呂姓、吳姓等3人查緝到案，起出失竊電纜線數捆、犯罪工具一批及二級毒品安非他命吸食器數組，犯案動機初步研判為施用毒品缺錢花用，因此鋌而走險，全案依加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

▲警方偵訊後，將嫌犯以刑法加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，移送台東地檢署偵辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東警察分局分局長陳蔚文強調，法網恢恢疏而不漏，竊嫌勿以身試法；資源回收業者亦勿回收來路不明之物品。而民眾若發現可疑人、事、物時，請立即撥打110電話報案，共同維護社會治安。本案警方偵訊後，將嫌犯以刑法加重竊盜及毒品危害防制條例罪嫌，移送台東地檢署偵辦後，並建請向台灣台東地方法院聲請羈押。