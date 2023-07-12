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台東女走進小巷沒出來...警民整天找嘸人　躺報廢車內獲救

▲失蹤女子躺在報廢車內，送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲失蹤女子躺在報廢車內，救護人員將其送往醫院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

11日上午，台東縣瑞源派出所轄內民眾報稱「家人失蹤，請員警幫忙找尋」，所長王建超及警員翁嘉敏接獲報案後，隨即調閱周遭路口監視器畫面，經過仔細觀看研判，該名女子走進一巷弄內，就沒有再走出來，應該就在附近，遂前往找尋。於晚間，發現橫躺在報廢車內的女子，隨即請消防救護人員將其護送至醫院，經診療所幸僅有脫水現象，生命跡象穩定。

連日36度以上高溫，曬的人是暈頭轉向，如果沒有開冷氣，連坐著不動都會汗流浹背，更遑論是在沒發動的車內躺上一天了。，瑞源派出所於11日7時接獲民眾打電話報稱「早上起床就沒看到妹妹，住家四周也不見人影，請警察幫忙找尋」。所長王建超及警員翁嘉敏獲報後，隨即調閱其住家鄰近路口監視器影像，發現到該名女子身影，走進一個小巷弄後，便未再走出來，遂與報案人及熱心村民前往找尋，但該名女子就像「人間蒸發」一般，消失在這條巷弄裡。

▲失蹤女子躺在報廢車內，送往醫院就醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

員警返所後，百思不得其解，一個人走進巷弄，怎麼會就此「憑空消失」？秉持永不放棄的精神，晚間員警再次循著監視器影像軌跡，拿著手電筒走進巷弄內。果然皇天不負苦心人，手電筒的光線照到停在樹下的一部廢棄車，見到後車門微開露出一小隙縫，以手電筒往車內後座照射，赫然發現失蹤女子就蜷曲躺在那兒，鄰近熱心民眾及報案人等全都感到不可思議，前前後後走了那麼多趟，就是沒發現。隨即請求119消防救護人員將其護送就醫，所幸該車停放處有棵大樹阻擋烈陽直射，這才讓該名失蹤女子免受蒸烤之苦，保住一條性命。

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