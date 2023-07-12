2023熱氣球嘉年華　光雕音樂會7／13池上大坡池渡浪漫登場

▲第3場熱氣球光雕音樂會也將在13日晚間7時於台東縣池上大坡池舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



2023台灣國際熱氣球嘉年華活動邁入第3週，第3場熱氣球光雕音樂會也將在13日晚間7時於台東縣池上大坡池舉辦。

今年台灣國際熱氣球嘉年華第3場光雕音樂會將來到池上大坡池演出，以6顆熱氣球搭配主題音樂與大坡池湖光美景共同譜出盛夏中的愛情樂章，光雕音樂將以媽祖造型球領軍，結合台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球與來自墨西哥的青蛙球配合著池上大坡池的光雕主題歌曲(愛情組曲)，十足展現最怦然心動的愛情氛圍，期待聽眾身處於湖光倒影的浪漫場景中能感受到愛情的熱度與奔放。

活動中更邀請了在地池上大坡國小的小朋友組成的池上弦樂團迎接遠道而來的朋友，而音樂才子劉學甫也將用最純粹的音樂在熱氣球光雕音樂展演前讓整場光雕呈現優美的音樂饗宴，以及加碼的煙火秀之外，池上大坡池更有著無光害最美麗的星空，這次活動將與你一起感受熱情奔放又奪目繽紛的湖畔熱氣球仲夏夜。

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台東縣政府交觀處特別再次提醒，熱氣球光雕音樂會場次與鹿野高台繫留及造型球展演場次並無衝突，鹿野高台熱氣球活動將一直持續到8月28日，每天早上5點30分到7點及下午5點到6點30分，2個時段可以看到許多來自國內外的造型球展演，廣受大眾好評的熱氣球光雕音樂會亦不會影響到鹿野高台的熱氣球繫留體驗及造型球展演，熱氣球光雕音樂會陸續將在7/20鹿野高台(煙火場次)、7/27知本溫泉區、8/4太麻里曙光園區、8/10鹿野高台(無人機場次)、8/17國際地標及8/28的閉幕熱氣球光雕音樂會(無人機+煙火場次)更是不能錯過。