全台第一！　台東縣啟動長者咀嚼吞嚥照護及口腔機能篩檢

▲台東縣府啟動日照長者咀嚼吞嚥照護及口腔機能篩檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



「長照專業一把罩，咀嚼吞嚥沒煩惱」為落實在地老化、持續推動長者照護福利，台東縣政府12日起一連三天為縣內15間日照機構長者提供咀嚼吞嚥照護衛教、及口腔機能篩檢服務，這也是全台第一個縣市由縣府主動舉辦日照機構巡迴口腔咀嚼吞嚥健康檢查活動。

台東縣老年人口比例至5月底已達18.96%，長者往往因為退化或疾病，造成進食時不易咀嚼、吞嚥或容易嗆到，但很容易被誤會是暫時的狀況而延誤診治，饒慶鈴指出，根據國健署資料，台灣65歲以上長者中21.8%每週至少3次有進食嗆到的現象，有12.8%經過評估為吞嚥異常，顯示不少長者深受吞嚥問題的困擾，若未能好好評估、早期治療，容易因衰弱導致吸入性肺炎、進一步出現咀嚼吞嚥障礙。



縣長饒慶鈴與高雄醫學大學校長楊俊毓今天共同按下啟動鈕，象徵高醫大南方咀嚼吞嚥一條龍守護台東計畫正式啟動，除為長者進行口腔篩檢及吞嚥功能評估，更以互動遊戲的趣味方式教導長者訓練口腔肌力，有效提升咀嚼力，期盼所有長者到終老都能由口進食且好好吃飯。

饒慶鈴提到，台東縣政府自108年與高雄醫學大學簽訂合作關係，由高醫大進駐大武衛生所提供服務，大大提升台東及南迴地區醫療水準，台東縣是全國第一個由縣府主動至日照機構提供巡迴衛教暨口腔咀嚼吞嚥健康檢查活動的縣市，將醫療資源帶入鄉鎮社區，期待建立長輩與照顧者口腔照護的正確觀念。



咀嚼吞嚥功能的促進不僅能維持、回復長者進食的能力，更能使照顧者減少照顧負荷，此次日照機構口腔環境檢查及吞嚥機能檢測結果會即時回覆予參與長者，並提供專業的照護建議和處理方案，透過衛教活動的帶領，提升長者對吞嚥咀嚼口腔機能健康的認識及重視。

衛生局長孫國平指出，自去年11月起陸續結合高雄市立小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心(委託財團法人高雄醫學大學經營)團隊辦理種子教師人才培育，已完成台東縣326位第一線長照服務人員及護理人員培訓；7月12日至14日，團隊將前往縣轄內15間日間照顧機構，提供近300位機構長者咀嚼吞嚥照護及口腔機能篩檢。