2023台東縣精品咖啡評鑑競賽　即日起開放報名

▲2023台東縣精品咖啡評鑑競賽即日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為推廣東部精緻且獨具風味的咖啡，並展現東部咖啡的特色與魅力，台東縣政府將於8月16、17日舉辦為期2天的「2023台東縣精品咖啡評鑑競賽」，參賽者即日起至7月21日止繳交報名簡章至農業處農務科(089-327904)，評鑑獲獎的農友除可獲得獎金及獎狀外，同時可獲得個人評鑑報告一份，並由台東縣政府推薦參加11月17日至20日台北南港展覽館舉辦的「2023台灣國際咖啡展」。

農業處指出，評鑑參賽資格限定台東縣在地生產的咖啡豆，參賽人員須按簡章規定攜帶13公斤評鑑用生豆及300公克帶殼豆作為咖啡生豆特性鑑定，評鑑不分組，結合國際趨勢以風味評斷整體品質，由台北精品咖啡商業發展協會帶領的專業烘豆師及10位具國際證照的感官評審，採用COE杯測模式，並採用COE (Cup Of Excellence)杯測表格進行樣品評分，評分項目包括：香氣(僅列入參考、不計入總分；在FLAVOR評項中香氣是列入評分的)、乾淨度、甜度、酸質、 口感、啜吸風味、餘韻、均衡度、整體評價，每個評分項目各8分，加權36分，總分為100分，分數達80分(含)以上屬於精品咖啡等級。藉由評鑑引導台東咖啡農建立品質分級制度。

台東縣政府歡迎在地咖啡農友及團體，踴躍報名參加，簡章及報名資訊請上台東縣政府農業處網站下載查詢(https://agriculture.taitung.gov.tw/News_Content.aspx?n=13619&sms=12745&s=124766)，報名簡章可逕向各農會索取，或電洽縣府農業處農務科089-327904。