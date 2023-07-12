綠擬派謝佩芬戰王鴻薇　吳怡農：恢復初選

▲吳怡農今年無意再戰立委，一度使綠營人選難產。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會12日下午將通過最後一批立委提名名單，可望徵召國際部主任謝佩芬參選台北市第三選區（中山、北松山），迎戰國民黨立委王鴻薇。對此，曾兩度代表民進黨參選該區立委，今年卻無意再戰的壯闊台灣發起人吳怡農稍早說，要有公平初選機制，透明的民主制度是最重要的。

吳怡農今天上午出席「積極行動從這裡開始：跨界合作，開啟全民防衛新篇章」活動後受訪說，民進黨現在還沒有正式提名中山、北松山參選人，但他認為，民進黨應該要好好檢討整個徵召機制，強調、重視初選的公平競爭原則，有了公平的初選機制，對黨的長期發展才是好的，年輕下一代才有公平競爭機會，相信社會大眾也會認同這樣的作法，公平競爭才能推出最強候選人，「一個透明的民主制度是我覺得最重要的」。

另有媒體追問，如何看待謝佩芬若為參選人，「農粉」是否有可能轉移？吳怡農表示，謝佩芬是他4年前立委選戰的戰友，無論她的下一步是什麼，都會給予祝福、鼓勵、支持，但回到選舉制度，還是必須就事論事，公平、公開透明的民主初選機制，對組織的長期發展才是好的。

吳怡農還說，不管哪一選區、哪個人選，民進黨的初選機制一定要恢復，這對民主制度長期發展是好的，對民進黨長期發展是好的，才可能推出經過選民洗禮、民主洗禮的最佳候選人。