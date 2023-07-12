快訊／快來對答案！　大學分科測驗物理解答出爐





▲得勝者文教物理老師解析試題。（圖／楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，今年共有4萬2252人報考，首日第一節考物理，共有2萬3057人報考，比去年增加逾8100人，增加幅度達54%，共1279人缺考，缺考率5.55%，則比去年減少1.1%。得勝者文教提供物理科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年物理科5標（頂前均後底）為「47、39、29、20、15」分。因今年試題難度大幅下降，五標均比去年提高，其中頂標大幅提高3級分、前標和均標提高2級分、後標和底標提高1級分。

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物理補教老師邱博文表示，相較於去年物理考題艱澀，題目天花亂墜、敘述瑕疵很多，今年考題則平易近人許多，除了欠缺實驗題，對考試引導教學比較不利外，僅有少數陷阱題，題目冗長情況也改善很多。他預估頂尖考生要考上90分以上不難，轉換級分約55級分，而中等程度考生應可拿到七、八十分，轉換級分約50級分，預期滿級分人數也會比去年多。

全國教師會也提供即時試題評論，物理科解題老師指出，試題取材生活化，強調基本概念與閱讀理解，計算量減少，由易漸難，整體難易適中，具鑑別度，較去年的難度降低。

全教會物理試題評論教師團隊包括，北一女中老師簡麗賢、師大附中老師陳智勝、大直高中老師陳東閔、桃園市平鎮高中老師蔣佑明、成功高中老師蔡豐光。

全教會解題團老師指出，試題安排由難度中偏易的基本題，逐漸引入難易適中、中偏難的思考題，單一選擇題估算10題是基本題，具有基礎概念應能得分。多選題強調概念分析，無複雜計算。混合題與非選擇題測驗學生閱讀理解與分析能力，以高中所學概念，即能思考與解答問題。

解題老師指出，今年命題題材創新，取材生活化，像是以珠寶商用電子秤測量金飾為題材，測驗考生有關測量的平均值和標準差，評量學生的量測不確定度概念。雜耍表演者拋投五顆小球的表演，評量考生運動學概念。以機車排放廢氣而伴隨噪音，測驗考生以聲波干涉設計消音器降低噪音量的概念。整體而言，混合題與非選擇題強調閱讀理解能力，計算量降低。

▼得勝者文教提供物理科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）※點圖可放大



