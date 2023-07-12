快訊／考完對答案！　分科測驗數甲答案出爐　

▲大學分科測驗今起登場，第三節考數甲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，第三節考數甲，共2萬6792人報考，比去年大幅增加9500人，增幅達56%，共1546人缺考，缺考率5.77%，比去年7.19%減少1.42%。得勝者文教提供數甲試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年數甲5標（頂前均後底）為「42、34、24、15、10」分。其中頂、前、均標均比去年降1級分，後、底標則與去年相當。

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全國高中學校教育產業工會解題團分析，今年考古題較去年多，但理解題意計算費時，再次挑戰考生的抗壓性，整份題目的計算量大，學生必須花大量時間思考，幾乎沒有一眼就看出如何計算的題目，難易度與去年接近，仍不易拿高分。

不過，全國教師會數學解題團老師認為，今年試題符合數甲精神，強調基礎概念、跨單元整合，題目設計平易近人、富有巧思，整體難易度比去年簡單，預估分數可能較去年上升。

全教會數學解題團老師指出，今年試題具創新度，其中第 11 題為百貨公司抽牌送獎品活動，連結父親節生活經驗，讓人耳目一新。第 6 題運用空間向量、矩陣、線性組合、行列式，屬於跨單元知識整合，學生需在代數、幾何觀念都非常熟練，方能解題。第 2 題則屬跨科整合題型，為放射性物質的半衰期， 概念本身與自然學科互有關聯。

▼得勝者文教提供化學科考題解答（圖／得勝者文教提供）※點圖放大