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「考試喝水」違規！分科測驗7考生被扣一級分

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲或許天氣太熱，今天上午分科測驗考試，已發生7件考生在考試中喝水違規事項。（圖／記者湯興漢攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

首屆分科測驗今（12日）起一連舉行兩天，首日第三節考數學甲，或許是天氣太熱，根據大考中心統計，今天上午物理、化學科考試時，總計有7件違規是考生在考試期間喝水或嚼食口香糖，依規定要扣減一級分，而違規最大宗仍是考生未攜帶有效證件，上午總計有19件，另有6件為是行動電話未完全關機。

分科測驗今天登場，今年共有4萬2252人報名，比去年大增1萬3166人，增幅達45%，而今天第三節考數學甲，共2萬6792人報考，比去年大超過9500人，增幅達56%，另數甲共1546人缺考，缺考率5.77%，比去年7.19%減少1.42%。

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今年開放篩檢陽性考生應考，大考中心代理主任黃璀娟表示，下午數甲考試的狀況與上午相同，總計有46名篩檢陽性考生，在27間第二類備用試場應考，分布在14縣市。

黃璀娟指出，截至下午數甲考試結束為止，並無考場回報重大違規事件，但仍有部分考生違規回報，最大宗仍是考生未攜帶有效證件，上午考試總計有19件，依規定扣減一級分，另有6件為則是考生行動電話未完全關機，依規定扣減四級分，另有7件違規是考生在考試期間喝水或嚼食口香糖，依規定扣減一級分。

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