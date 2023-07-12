快訊／大學分科測驗化學參考答案出爐！　預估五標看這邊　





▲得勝者文教提供化學科試題解析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，上午第二節考化學，共2萬3703人報考，比去年大增超過8400人，增加幅度達55%，共1300人缺考，缺考率5.48%，比去年6.56%減少1.08%。得勝者文教提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年物理科5標（頂前均後底）為「49、42、30、19、14」分。其中頂、前標均比去年降1級分，均、後、底標則與去年相當。

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補教化學解題老師黃鑫表示，今年整體試題比去年偏難，尤其最後一題蒸氣蒸餾混合題組，應該會讓很多考生頭痛，考驗數值估算能力，也是此次化學科決勝關鍵題。他表示，今年第二屆分科測驗，也確立未來化學科試題方向，頁數約維持10頁左右，比過去指考多了4頁左右，題型生活化、圖表多，考生應加強閱讀與分析圖表能力。

師大附中化學老師江青釗指出，自己教化學32年，近日還把去年化學考題做了一遍，沒有什麼題目困擾自己，但今天解題時，化學題最後一題讓他想了快10分鐘，如果沒有看清楚題目就會失分，此外，有機化學仍是高中化學主流，今年佔分就高達26分，建議學校老師該做的實驗一定要做。他也提醒未來考生，要強化數學計算能力，才能在化學科拿到高分。

不過，全國教師會化學科解題老師指出，但整體題目較去年簡易，預估分數會提高。全國高級中等學校教育產業工會解題團也表示，今年素養題大幅減少，回歸化學基本知識的本質，整合型試題增加，具鑑別度，估均標將提高。

▼得勝者文教提供化學科考題解答（圖／得勝者文教提供，下圖同）※點圖放大



