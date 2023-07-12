分科測驗化學解題　全教會：比去年簡單「預估分數會提高」

▲全教會高中老師提供分科測驗化學科解題。（圖／全教會提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，上午第二節考化學，共2萬3703人報考，比去年大增超過8400人，增加幅度達55%，共1300人缺考，缺考率5.48%，比去年6.56%減少1.08%。全國教師會提供即時試題評論，化學科解題老師指出，今年化學科比去年考題無新意，較不符新課綱精神，但整體題目較去年簡易，預估分數會提高。

全教會化學科試題評論教師團隊包括，桃園市平鎮高中老師吳明禧、成功高中老師盧文顥、新店高中老師王瓊蘭。

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全教會化學科解題團老師指出，今年試題特色有跨章節整合出現在題組題中，可增加學生化學知識建構上的完整性，例如第6-7題結合有機章節與化學鍵章節、第26-28題為高一化學與反應速率章節的整合。

化學科解題團老師說，混合題型為第20-22題的電解反應及其應用，除了單選題與多選題外，也包括問答題，配分約為6分，佔第貳部分總分24分的25%。今年整體混合題型數量少，有待加強。

解題老師指出，今年有不少探究與實作題型，利用真實實驗數據與圖表的基礎來解題，像是第20-22題為電解相關概念、第26-28題為氣體與反應速率相關概念的結合。