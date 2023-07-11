賴清德行動打詐　訪Line公司尋合作「共同打擊網路詐騙」

▲副總統賴清德訪Line公司。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德11日下午參訪Line台灣辦公室時表示，政府全力打擊詐騙，特別是網路詐騙，希望在台灣擁有2100萬用戶的Line可以承擔更多責任，共同合作打擊網路詐騙，保護人民的人身與財產安全。

針對台灣網路詐騙的問題，賴清德11日直接造訪Line台灣辦公室，除了觀賞Line貼圖與高雄市政府合作的專案影片外，也聽取Line在台灣發展狀況、Line Bank資訊防護措施。

同時，賴清德也聽取防制詐騙的相關簡報，包括高規格資安保護用戶的數據與數位資產、如何應對整體網路環境的治理，包含不間斷交易監控及即時偵測、防堵詐騙及盜用相關作為。其中，Line Bank也是首批加入政府刑事局鷹眼識詐專案的銀行，並配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」。

賴清德表示，Line每月每月活躍用戶人數超過2,100萬人，相當於超過9成的台灣人口。他認為，Line在台灣規模變大、功能變強，相對也要承擔更多責任。他說，「這個責任是什麼？就是打詐、防止民眾受騙，現在民眾最關心的社會議題之一就是治安，裡面的詐騙，特別是網路上面的詐騙，其實警察有時候也很辛苦，也很難杜絕，所以我在想說我今天來，可不可能我們大家共同合作」。

賴清德表示，為了解決詐騙問題，行政院陸續通過「打詐5法」的修正草案，加重犯罪者的刑責，立法院也已三讀通過。他說，Line在台灣能負起企業責任，除了提供良好的服務，也要保護用戶的人身及財產安全，在打擊詐騙方面符合社會的需求。