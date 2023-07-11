批外役監條例變權貴條款　藍黨團：綠委為了「護送」李清福只花81天

▲游毓蘭（左起）、林思銘、賴士葆、李德維出席國民黨團11日記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

2014年捲入台北信義某夜店殺警案被判9年徒刑的易寶宏，於2019年入獄後近日被發現已在外役監服刑，引發警界基層不平，《外役監條例》修法議題再受關注。國民黨立法院黨團11日舉行記者會，指去年司法法制委員會會召委陳歐珀將《外役監條例》修法提案條文念完後，隨即在去年12月29日「冷凍」起來。國民黨團說，現在殺警受刑人服外役監引發民怨，呼籲民進黨不要再打假球，決定7月臨時會是否要排入修法。

國民黨團11日舉行「外役監條例修正～民進黨打假球！」記者會，首席副書記長林思銘表示，去年發生外役監逃犯林信吾殺害2名員警的重大案件，社會各界重新檢討進入外役監的資格條件，所以朝野黨團提出《外役監條例》修法，但至今還躺在立法院裡。然而三年前，民進黨為了「護送」前民進黨中常委、貪污累犯李清福進入外役監，由立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩等人共同提案，修正放寬外役監限制，民進黨運用在立法院的人數優勢，不顧外界反對，從提案到三讀完成，只花了81天。

林思銘說，反觀行政院去年9月30日將《外役監條例》修正案送入立法院，陳歐珀召開公聽會並排審兩次後，全案從去年底開始就全面進入「冷凍期」；林質疑，相較於先前「全黨護一人」的火速立法，明顯看得出來，民進黨就是雙標、就是打假球。

藍委賴士葆則表示，總統蔡英文宣示將在立法院臨時會處理《外役監條例》修法，但民進黨立法院黨團總召柯建銘卻說最遲9月下會期開議後儘速完成修法，這代表7月臨時會不會處理，難道民進黨在打假球？賴說，就看17日後召開的臨時會，柯建銘如何主導《外役監條例》修法，民進黨團在立法院占多數，要過的法案沒有過不了的。

藍委游毓蘭表示，易寶宏在外役監服刑，每個月有8天外宿假，每周都可以眷探，讓基層員警痛徹心扉。外役監制度是希望在受刑人在服刑結束，回到社會之前，可以逐步適應社會，鼓勵更生，但經民進黨政府修法後，變成「權貴條款」。游呼籲，民進黨這次不要再拖延，不要再找藉口，徹底檢討外役監的遴選、管理，這次臨時會就要完成修法。

藍委李德維也喊話民進黨，人神共憤的社會案件，不要「今天公祭、明天忘記」，鄰國新加坡對於外役監的規定，無論刑期長短，只有剩下6個月刑期的受刑人，才可以申請由相關單位協助，外出與社會對話，逐步回復社會生活，而我國監獄矯正制度，要對受刑人有確實的幫助，不要變成國人眼中權貴待遇，只要有民進黨證、背景就可以「特殊待遇」。