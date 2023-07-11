防外役監成重刑犯後花園　民眾黨團籲速排審《外役監條例》修法

▲賴香伶、邱臣遠11日出席民眾黨團記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

2014年捲入台北信義某夜店殺警案被判9年徒刑的易寶宏，於2019年入獄後近日被發現已在外役監服刑，引發警界基層不平，外界對於《外役監條例》修法聲浪再起。對此，民眾黨立法院黨團今（11日）舉行記者會表示，去年台南殺警案後，民進黨政府宣告推動《外役監條例》修法，然而卻拖延近1年，呼籲政府落實公平正義，檢討外役監遴選標準，並盡速排審《外役監條例》修法，阻止外役監成為貪污犯、詐欺犯與重刑犯的後花園。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，民進黨說一套做一套已非新聞，去年8月台南殺警案後，民進黨立法院黨團總召柯建銘稱「外役監草案列入優先法案」，總統蔡英文也指示檢討外役監標準，結果當時負責排審的召委陳歐珀最終宣布擇期再審，而第七會期的召委劉建國也沒排審，導致法案卡在委員會審議階段。

邱臣遠表示，民進黨修法怠惰拖延，為掩護權貴脫罪卻特別積極，2020年立委邱志偉等人替民進黨前中常委、貪污累犯李清福量身推動修法《外役監條例》第四條的遴選標準，本來累犯不得申請外役監，但民進黨增加但書、放寬限制，3月排入院會，5月底三讀，花不到三個月時間就讓李清福進入外役監「享清福」。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶說，自行政院去年9月將《外役監條例》修正案送入立法院，至今卻仍處於「休眠」狀態，民進黨卻拿「還沒達成朝野共識」、「尋求社會共識」當藉口，但民進黨身為國會最大黨，實際上沒有民進黨過不了的法案，民進黨的雙標作為，就是在漠視社會安全與改革要求。

賴香伶說，為了降低再犯機率、幫助受刑人融入社會，設置外役監制度是可以的，但當其變成權貴人士縮短刑期的特權就顯得諷刺，過去不少政商人物在外役監服刑，並提早獲得申請假釋的機會，法務部還為權貴司法背書，聲稱社會上有頭有臉的人，因為脫逃、再犯機率低，表現好就容易被選入外役監，這般辯解根本是在火上澆油。

賴香伶也說，外役監的濫用，是對司法體系公正性的嚴重挑釁，但民進黨政府卻透過各種「技術性干擾」拖延修法，成為了護航不公不義的幫凶。