陳致中坐牢「獨居有電視」享公子特權？　高雄二監：照規定走

▲陳致中今年5月入監服刑。（圖／記者吳世龍攝）



記者黃資真／高雄報導

前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證遭判刑1年2個月，今年5月中旬入監，但遭週刊爆料「坐爽牢」，不僅1人1室，還能看掌上型電視，簡直像在度假。高雄第二監獄今(12)日發表聲明澄清，強調目前陳致中住3人房，電視則是一入獄就可購買，都按照規定，並無任何特權。

一名自稱剛從高雄二監出獄的男子向周刊爆料，陳致中在牢內像是度假般待遇，不僅睡個人房，每天早上9點、下午3點，還可以到操場運動20分鐘，而其他新進受刑人根本無法擁有此種權利。

高雄二監說明，陳致中經評估身心狀態，起初無適當房舍，確曾短暫配住單人舍房；6月下工廠後，與另外2名受刑人同舍房。

依據監獄行刑法規定，除國定例假日、休息日或有特殊事由外，均給予受刑人每日運動1小時，陳員配住愛舍期間，所受處遇與其他受刑人殊無二致，每日皆有曬衣及運動時間。

另外，依行刑累進處遇條例，對未滿第三級之受刑人限制購買收音機，至於掌上型電視則是一入監即可購買，無限制規定；且依「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」規定，圖書雜誌僅限制每次寄入數量，亦無限制受刑人級別。

高雄二監表示， 陳目前情緒堪稱平穩，生活作息確實配合本監規定，並無因外界身份而與其他受刑人有所差異。