柯文哲稱自民黨幹事說「台不可能加入CPTPP」　謝長廷5點聲明澄清

▲柯文哲與謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

有媒體報導，民眾黨總統參選人柯文哲先前訪日時，自民黨的幹事長茂木敏充曾對他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，早點死掉這條心吧！」對此，我國駐日代表謝長廷11日就透過臉書發出五點聲明澄清並無此事，並強調將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議謹慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。

謝長廷表示，今早會議中手機響不停，台灣很多朋友和單位要求他回應柯文哲的話，他緊急了解才知道柯文哲對媒體說，「六月初訪問日本時，自民黨的幹事長曾對他說，『台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，早點死掉這條心吧！』」，因係涉日事項，他不能廻避，因此，他也發表五點聲明澄清。

第一，謝長廷指出，柯文哲六月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會；第二，在他們洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內，這不難查證，但擔心讓外人看笑話而已；第三，如係朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係。

第四，謝長廷強調，將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議謹慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象；第五，他提到，以前有位總統候選人訪日，無中生有說他見到了安倍前首相，成為笑柄，但丟的是台灣整體形象。