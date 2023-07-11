快訊／柯文哲道歉了！　認嗆北市府「太監」：用語不當會檢討

▲柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布7月29日要舉辦演唱會，9日在直播節目加碼爆料，自己原本想辦在台北流行音樂中心，但北市府不給辦，感嘆世態炎涼，而被問到是否市長蔣萬安不同意時，柯竟酸「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」此話一出，引來台北市政府與藍綠議員批評。對此，柯文哲11日透過臉書表示，為自己用語不當道歉，並深刻檢討改進。

針對借不到北流辦演唱會，進而罵台北市政府「太監」、世態炎涼，柯文哲11日透過臉書表示，北流是他任內東區門戶計畫的重要一環，在卸任市長前想過，有沒有可能在那裡舉辦演唱會，初衷很單純，純粹好玩，也帶來歡樂的氛圍，順便幫忙宣傳北流。

柯文哲提及，自己當然知道北流不能辦政治活動，也不會破壞規則，所以一開始規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款，然而卻也因為「政治人物」的背景被否決。

柯文哲指出，自己願意接受這個結果，但也希望有更清楚的規則，是否所有政治人物都不能在北流舉辦活動，無論內容，我們希望有更清楚的規則可供遵守，「最後，我要為我的用語不當致歉，我會深刻檢討改進。」