柯文哲借不到北流嗆「太監」　綠委批宮廷劇看太多：當自己皇帝

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，他日前在粉絲見面會感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發非議。民進黨立委林楚茵11日批評，柯文哲市長任內明定北流不能借政黨活動，為謀自己政治私利去攻擊依法行政的音樂人，沒有「世態炎涼」只有柯文哲「知法犯法」。

柯文哲「太監說」引起藝文界不滿，而台北市長蔣萬安昨強調，柯文哲任內即對北流場地租借訂下明確規範，不能涉及政治活動，柯文哲競選辦公室來接洽時，北流也有告知。民眾黨北市議員林珍羽則出面「幫道歉」，坦言這是阿北自身比喻用詞不當，「向台北市府優秀的8萬大軍道歉」。

對此，林楚茵直言，影視音專業不容踐踏，黃韻玲是流行樂壇專業的音樂人，更是柯文哲親自任命的北流董事長，政治人物間為了理念互相辯護在所難免，但柯文哲為謀自己政治私利去攻擊依法行政的音樂人，用「太監」去形容，已經失去格調，更顯出柯文哲滿滿專制獨裁思想！

林楚茵批評，自比皇帝的柯文哲要選總統真諷刺，柯文哲不要以為宮廷劇看太多就能把自己當獨裁皇帝。

對於北流申請相關規定，林楚茵表示，《北流申請及收費規章》就是柯文哲市長任內制定的，上頭明文寫著「不得有公職人員競選活動、政黨活動或政治性議題活動。」林批評，所以沒有「世態炎涼」，只有柯文哲「知法犯法」。

林楚茵直言，柯文哲缺乏法治觀念，自以為朕即天下，台灣好不容易走到民主法治的正常國家，正在競選台灣總統的柯文哲卻想復辟那些威權的記憶！

