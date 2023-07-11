6月訪日拜會自民黨　鄭文燦：自民黨幹部皆歡迎台灣加入CPTPP

▲鄭文燦拜會拜會自民黨幹事長茂木敏充眾議員、鈴木憲和眾議員、中曾根康隆眾議員及山口晉眾議員。（圖／取自鄭文燦臉書）



記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦日前低調訪日，創下台灣行政部門第二高層級赴日，僅次於副總統賴清德。鄭文燦11日在臉書上分享訪日所聞，不僅就淨零排放、5G通訊、半導體等進行交流，也拜會自民黨多位成員，包括幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一、副總裁麻生太郎前首相等。他強調，感謝日方堅定支持，台日攜手邁向美好未來。

鄭文燦說，上個月底，他率領經濟產業交流團前往日本，進行為期4天的訪問，訪日期間，就淨零排放、5G通訊、半導體、綠能及智慧顯示等議題，拜會標竿日商、重要商社，還特別去參訪台積電日本筑波3D封測研究開發中心。

另外，鄭文燦表示，也藉機會拜會了日本自民黨幾位重要的政治領袖，包括自民黨副總裁麻生太郎前首相、茂木敏充幹事長、萩生田光一政調會長，他也向他們表達台日之間強化經濟安全合作的願景，並且請託協助台灣加入CPTPP。自民黨幹部均表示歡迎台灣加入這個高標準的經貿協定。

除此之外，日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員去年來台參加國慶活動，當時曾在台北會面，這次在東京也和古屋會長、日華懇事務局長木原稔眾議員、日華懇事務次長佐佐木紀眾議員、平沼正二郎眾議員聚餐，聆聽古屋會長分享來台趣事，倍感親切溫馨。

鄭文燦說，抵達日本的第一個晚上，參與日台交流協會大橋光夫會長的歡迎晚宴，謝長廷大使也蒞臨出席，一同探討台日關係近期發展與未來潛在合作領域。

鄭文燦指出，數位轉型是台灣的引擎之一，這次也與具有數位施政經驗的小林史明眾議員及牧島花蓮眾議員交流，對於推動新創產業、強化國家資訊通訊安全、打擊假訊息、海纜安全等項目相互交換意見。

「值得一提的是，日本是我初次就任桃園市長第一個造訪的國家。」鄭文燦說，當時市府主辦「2016台灣燈會in桃園」，他率團拜訪千葉，邀請日本朋友來桃園展出花燈和參與表演，2016年桃園市與千葉縣締結友好城市，這次訪日也和千葉縣出身曾任法務大臣的森英介眾議員、千葉縣熊谷俊人知事以及臼井正一參議員會面。

「台日情誼是長久持續的累積。」鄭文燦說，此次順利完成訪問，感謝日方的堅定支持，以及台日官方、產業及人民穩定熱絡的往來，讓擁有相同民主價值的國家得以踏實互動，共享發展經驗及文化，攜手邁向美好未來。