批「北流太監說」讓市府基層心涼　黃暐瀚：盼柯文哲有勇氣道歉

▲柯文哲因「北流太監說」引發爭議。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲欲在台北流行音樂中心舉辦「KP SHOW演唱會」但遭北市府拒絕，讓他感嘆「世態炎涼」、「通常這種事由『太監』解決掉」，引發爭議。對此，媒體人黃暐瀚11日就在臉書大嘆，這群人去年以前，都還在跟時任台北市長的柯文哲並肩作戰，柯文哲用太監來比喻，真的涼的，是那群市府基層公務員的心，希望柯文哲有勇氣為自己的失言道歉。

「民調正在漲，勝率越來越高，柯文哲的『北流人走茶涼』說，不知涼了多少市府基層公務員的心」，黃暐瀚提到，特別是主持人詢問，「所以是蔣萬安不讓你辦嗎？」柯文哲居然隨口接話，「這種事應該太監自己就會處理掉了，不會報告皇上。」

對此，黃暐瀚批評，要當總統的人，隨意說狗、說太監，真的很不OK，柯文哲應該看到自己的不足與缺失，公開為自己的言行道歉，才更對得起拋開藍綠，支持柯文哲的人。

黃暐瀚提到，因為柯文哲是政治人物，現在還要選總統，北流辦音樂活動，不辦政治活動，不是清楚不過的事嗎？難道政治人物要去抱怨，學校、捷運站都不讓人進去拉票嗎？

黃暐瀚強調，拒絕政治活動的地方，是不分黨派顏色，一律不行，北流不能讓政治人物開唱，不只是對柯文哲，連副總統賴清德、新北市長侯友宜想去申請開唱，也一定會被駁回。他直言，「既然這樣，跟市長卸任，人走茶涼，有什麼關係呢？更不該的是用『太監』去比喻駁回申請的基層公務員。」

黃暐瀚表示，這群人去年以前，都還在跟柯文哲並肩作戰，柯文哲用太監來比喻，真的涼的，是那群市府基層公務員的心。「支持他，就更該要求他，監督他，讓他更好」，他最後喊話，希望柯文哲有勇氣，為自己的失言道歉。