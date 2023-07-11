撈過界！海巡吼「停船」陸船猛加速　3艇包夾強勢登檢

記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

海巡署第十一巡防區指揮部昨(10)日17時許，於雷情系統發現一艘不明目標航入「國之北疆」東引海域，研判應為大陸船舶，通報馬祖海巡隊前往辨識及查處，於東引北固礁東北方0.3浬處查獲大陸籍漁船違規越界進行漁撈作業，立即大聲吼斥「停船接受檢查」！陸船見狀一度加速想甩開逃離，但隨即被3艘巡防艇包夾、強勢登檢，扣留該船帶返南竿福澳港偵辦。

▲馬祖海巡捍衛漁權，東引查扣越界陸船。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



艦隊分署馬祖海巡隊接獲第十一巡防區指揮部通報後，立即派遣線上巡防艇PP-3586艇、CP-1032艇及CP-1029艇，搭載偵防分署特勤人員前往查處，後於東引北固礁附近海域發現陸籍漁船違規使用「延繩釣」網具捕魚，該船一見執法船、立即丟下網具加速逃逸。

巡防艇向對方廣播停船受檢未果後，PP-3586艇、CP-1032艇及CP-1029艇等3艇包夾，並由馬祖海巡隊2名執法人員偕4名特勤人員，以優勢警力強力登檢，初步檢視船上4名大陸船員，清查艙間有漁獲雜魚60公斤，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹。

巡防艇後續押解該船至北固礁東北方0.2浬處，回收該船放置的延繩釣網具，避免網具殘留影響海洋生態，另於東引三山據點西南方5.5處，將船上的漁獲全數回放入海後，歷經4小時航程押解該船返回南竿福澳港依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」偵辦，4名大陸船員訊後移交金馬澎分署第十岸巡隊留置。

海巡署第十一巡防區表示：海巡署秉持維護國境安全、保障國人健康之决心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，民眾若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

▲當場將陸船上不法漁獲傾倒回海裡。