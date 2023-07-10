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台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

▲▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新購R200型新柴電機車今(10)日下午在彰化扇形車庫首度曝光，台鐵更集結跨世代12輛各種現役和退役柴電機車齊亮相，新柴電機車預計年底前投入營運，台鐵局表示，未來將陸續淘汰老舊機車頭，提升行車運轉安全效能，R200將為國家運輸「更強大的後盾」。

R200型新柴電機車為台鐵首購歐系高性能車款，由瑞士施泰德鐵路公司(stadler SAU)產製，並將協助台鐵後續維保事宜，今在彰化扇形車庫與跨世代12輛柴電機車共同亮相，吸引鐵道迷擠爆現場。

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▲▼R200柴電機車於扇形車庫亮相，台鐵集結跨世代12輛各種現役及退役經典柴電機車。（圖／台鐵）

▲R200柴電機車於扇形車庫亮相，台鐵集結跨世代12輛各種現役及退役經典柴電機車。（圖／台鐵）

交通部長王國材表示，R200型新一代柴電機車頭，電子化設備完整，機車頭資料傳輸、偵測設施和環保標準等更好，是台鐵一千億購車計畫中很重要的一部分，未來將汰換較舊的柴電機車頭，符合環保標準已是全世界趨勢，R200型機車頭的智慧化和環保，符合2050淨零碳排目標。

王國材表示，R200型新柴電機車頭投入營運，配合EMU3000型新城際列車、EMU900型電聯車上路，台鐵整個車輛換新後，明年1月公司化也會有很好開始，希望100多年歷史的台鐵明年轉型公司之際，剛好新車進來可為全民和乘客服務。

▲▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相，交長王國才上車體驗。（圖／台鐵）

R200將展開試運轉測試作業，預計於年底前投入營運，台鐵局長杜微表示，R200型未來將擔任貨運、軍運和斷電區間緊急救援任務主力，未來這波新柴電機車頭性能和環保條件將可大幅精進台鐵服務，為國人提供更好的鐵道運輸服務。

台鐵表示，R200整體設計考量熱帶和亞熱帶氣候，可承受100%濕度及攝氏45度高溫環境，使機車牽引效率「更穩定」；搭載出力高達2700馬力的5期環保引擎，配合尿素混合系統，空污及噪音的防護均達最高等級，動力「更有力」「更環保」。

另車上4G網路訊號機，可進行遠端傳輸，即時通報故障訊號，讓機務人員進行處理維修「更智慧」；此外R200還配有動力補助分配系統、前視都卜勒雷達測速儀、連結器觀察攝影機、駕駛室多重防護裝置，使行車運轉「更安全」。

▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

▲▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

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