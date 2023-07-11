警車在後面...通緝犯心虛闖紅燈撞電桿　又被揪出酒駕下場慘

▲騎車闖紅燈的孫男自撞電桿摔倒。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲孫姓男子11日下午騎車闖紅燈後見警車靠近，竟心虛加速逃逸，卻在經過一處巷弄彎道時，因車速過快自撞電線桿，再擦撞路旁停放小客車後倒地，j車上西瓜噴飛破裂，機車前輪斷毀損人則受擦傷，警方到場後發現孫男不僅是一名竊盜通緝犯，酒測值還達到0.62毫克，已觸犯公共危險罪，當場將他逮捕送辦。

▲爬身欲重騎車時因前輪斷裂，為自後趕到的警方逮捕。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所員警於10日13時許，巡邏行經觀音區忠愛路三段與福坪路口時，從後照鏡發現一輛機車闖紅燈，員警見狀立即迴轉準備上前攔查，但該輛機車卻已進入巷弄內不見蹤影，員警隨即從下一個路口進入巷弄，打算從前方將機車攔下。

▲孫男被查出酒駕及通緝犯身份。（圖／大園警分局提供）

孫男發現員警後心虛加速逃逸，因速度過快轉彎不慎撞上電線桿，並擦撞一旁停放的車輛，孫男起身後雖試圖騎車離開現場，但因撞擊猛烈，機車剛起步前輪便斷裂無法繼續行駛，此時員警剛好抵達，孫男見無處可逃只好乖乖就逮，自稱買西瓜要回家。

員警查詢身分並對他實施酒測，發現他不僅因竊盜被通緝，酒測值還達到0.62毫克，已明顯超標，當場將他上銬逮捕，全案依竊盜通緝及公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另孫男騎車闖紅燈之違規行為也一併製單舉發。