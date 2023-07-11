酷熱狂喝1飲品！他驚現「可樂尿」　醫示警：恐橫紋肌溶解致命

▲天氣熱要多補充水分，尤其戶外工作者更要大量補充，以避免產生熱衰竭、橫紋肌溶解症。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

最近天氣實在太熱，千萬要多補充水分，尤其是長時間在戶外活動的朋友。腎臟科醫師林軒任指出，大量流汗加上水分補充不足可能會導致橫紋肌溶解症，嚴重時會神智不清、失去知覺，甚至還有病人出現 「可樂尿」，可是有生命危險的，千萬不能輕忽。

林軒任在粉專《引人入腎・林軒任醫師》提醒，這幾天台灣就像烤蕃薯一樣，溫度有越來越高的趨勢，每次碰到這種悶熱的天氣，門診就會遇到大量流汗加上水分補充不足，而導致熱衰竭、熱中暑，甚至橫紋肌溶解症的病人；橫紋肌溶解症可能使人處於體溫升高、嘔吐腹瀉，嚴重時會神智不清、失去知覺，甚至全身性抽搐，之前甚至還有病人出現 「可樂尿」，可是有生命危險的。

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林軒任舉例，曾碰過一名40歲病患，其每天頂著烈日在工地工作，口渴時僅以能量飲料舒緩疲勞，日前工作到一半，感到全身痠痛、異常疲憊、尿液顏色變深，結果發現體溫竟高達38度，緊急送醫，抽血發現肌酸磷酸脢指數極高，確診為熱衰竭併橫紋肌溶解症，所幸點滴注射治療3天後，順利脫離險境。

林軒任指出，患者抽血報告顯示肌酸磷酸脢(CPK)高達7000 IU/L（正常值約38-174 IU/L），血液及尿液更出現大量肌球蛋白，且腎臟功能指數飆升，腎臟指數中的肌酸酐指數2.7mg/dl（正常值約0.5-1.3 mg/dl），若無及時治療，除了可能造成多重器官傷害外，更恐需緊急透析，或有致命危機。

林軒任表示，在高溫環境下工作的民眾，往往為了解渴和提神，沒有正確補充水分，僅選擇飲用能量飲料，因其大多添加酒精和咖啡因成份，若單一過度飲用，可能引發噁心嘔吐、腎衰竭、橫紋肌溶解、肝臟受損、心律不整等症狀，通常建議一日攝取量不超過120毫升，以免服用過量而對身體造成危害。

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