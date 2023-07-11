目睹「勾10萬乾爹」進摩鐵！他心碎等3hrs　女友淚：錢太多離不開

▲女友發牌發到變包養妹。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一名男網友抱怨，女友在當荷官，自己也非常支持，沒想到某天去接女友下班時，竟看見女友和一名男人進去摩鐵，自己則在外等了3小時；事後攤牌，女友卻告訴他，只是把這件事看待成工作，讓他相當為難。

原PO在Dcard表示，自己的興趣是打德州撲克，都會帶女友去，而女友也會在現場發牌賺小費，之後只要朋友臨時找不到荷官，都會請女友去發一下，由於圈子不大，加上自己也常打牌，女友上下班也是自己去接送，所以不覺得有什麼危險。

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他透露，後來女友下班時間越來越晚，某天真的忍不住，想說去外面等女友下班，沒想到就看見女友跟一個男人上了計程車進到摩鐵，「看到這我就知道了，就把車停在摩鐵對面，一直在那邊等，過了大概3小時女友一個人出來。」

他衝上前向女友攤牌，女友這才說因為對方很有錢，某次問她要不要包養、價錢隨便喊，結果就真的馬上匯10萬給她，所以雙方就一直保持這種關係。女友透露，通常他們會一起去打牌，打完牌就去開房間，「我真的很愛你，我只把這些事情看待成工作，而且錢真的太多了，我離不開，如果你不能接受，就只能分手，但我捨不得。」

原PO嘆，由於女友一直強調有了這些錢就可以去留學，甚至開店都可以，雙方畢業後也可以輕鬆許多，因此讓他很為難，「她是第一個能理解我的興趣跟個性的人，但沒想到卻因為自己的興趣把她推入火坑。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「這種快錢也只有現在能賺了啦」、「你女友終於露出拜金的真面目」、「現在就被10萬誘惑了，不要妄想以後她會改善什麼的，有一就有二」、「提醒她投資有風險」。

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