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社會 社會焦點 保障人權

詐團首腦海撈3千萬戀上「大局妹」　飯局妹新行情曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中警方破獲以莊姓男子為首的詐騙集團，發現他與「大局妹」尤姓女友一起飛到東南亞行騙，預估詐財3000多萬元。這起案件也意外曝光飯局妹的最新行情，這些女子依條件分為小局、大局、大大局，一次4小時，疫情前價碼介於8000元、1萬至1.2萬元之間，疫情後均調漲2000元。

▲▼台中刑大偵二隊逮捕詐欺犯莊男，莊男月收千萬，交保潛逃東南亞再設水房行騙。（圖／民眾提供，下同）

▲莊男（白衣者）與女友潛逃東南亞，另設水房行騙。（圖／民眾提供，下同。）

台中市警察局刑大偵二隊去年獲報，莊男涉嫌在市區經營詐欺水房及車手、收簿集團，3個月內不法獲利多達3000多萬元，他為了躲避查緝，一度跑到西屯區和太平區各承租一間豪宅，當作住處兼詐欺水房，大樓門禁森嚴。檢警在3個月內蒐證完畢並上門搜索，帶回莊男等21名詐團成員，訊後莊男以10萬元交保，其他人則以2萬至5萬元交保。

沒想到莊男交保之後竟逃往東南亞招募新人，就連在台灣從事高檔飯局的尤姓女友也跟著過去，情侶倆一起「行騙天下」。由於莊男因偵查庭屢傳不到被通緝，檢警分次收網，總算將人逮捕，並依欺、組織犯罪防制條例等罪嫌對莊男等人提起公訴。

根據《自由時報》報導，莊男的尤姓女友是近年相當流行的飯局妹中的大局妹，飯局妹會依外貌、個性、能否配合客人聊天等條件分為小局、大局、大大局，服務對象多為政商名流，一次都是4小時起跳，疫情前價碼介於8000元、1萬至1.2萬元之間，疫情後均調漲2000元。

▼莊男的據點戒備都很森嚴。

▲▼台中刑大偵二隊逮捕詐欺犯莊男，莊男月收千萬，交保潛逃東南亞再設水房行騙。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中刑大偵二隊逮捕詐欺犯莊男，莊男月收千萬，交保潛逃東南亞再設水房行騙。（圖／民眾提供，下同）

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