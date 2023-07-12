女遇詐騙報警給錯資料　無辜男帳戶被凍結半年...只能借錢度日

▲陽明派出所受理女子遭詐騙，卻無辜被告求償。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓女子去年遇到愛情詐騙，被騙走數萬元，她發現不對勁跑到陽明派出所報案，不料慌亂中竟給錯帳戶，結果害嚴姓男子的帳戶莫名其妙被凍結半年，嚴男除了對余女提告外，也告派出所沒查證就凍結他的帳戶，對余女和派出所各求償10萬元和5萬元，法院審理後認為派出所只是依法辦理，因此判嚴男敗訴。

判決指出，余姓女子是在去年5月間，被自稱是警察的陳姓男子欺騙感情，她從5月28日起，陸續滙給陳男1000至8800元不等金額，但陳男事後卻人間消失，余女才驚覺是遇到感情詐騙，於是跑到高市警三民二分局陽明派出所報案。

警方根據余女提供的資料，致電165反詐騙受理平台查詢後，發現余女提供的帳號未曾遭到通報，員警再度向余女確認，余女肯定自己給的資料沒錯，於是員警通報反詐騙平台後，將該帳戶列為警示帳戶。

不過，由於余女忙中有錯，竟將另一位精通紫微斗數的嚴男的帳戶號碼給了警方，導致嚴男的帳戶因此遭凍結，長達半年期間無法領款、存款，害他身上沒錢生活，只能向親友借錢過日子，後來嚴男查出是余女告他詐騙，自己無端惹禍，於是反告余女誣告。

但檢方偵查後認為，余女事後有到警局澄清自己給錯帳號，並不是故意要陷害嚴男，偵結處分不起訴。

嚴男另提民事損害賠償告訴，除了向余女求償10萬元，也向陽明派出所求償5萬元，法院審理後認為，陽明派出所警員是依照余女提供的帳號依法行政，是余女提供錯誤的資訊導致嚴男帳戶被凍結，派出所及員警無過失，因此免賠。

余女的部分，法官認為她是遇到詐騙一時心急，事後也向嚴男致歉並立即向警方通報更正帳戶，因此也認定她不是故意或過失舉報嚴男帳號為詐騙帳號，也判余女免賠，全案還可上訴。