　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女遇詐騙報警給錯資料　無辜男帳戶被凍結半年...只能借錢度日

▲▼陽明派出所 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陽明派出所受理女子遭詐騙，卻無辜被告求償。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓女子去年遇到愛情詐騙，被騙走數萬元，她發現不對勁跑到陽明派出所報案，不料慌亂中竟給錯帳戶，結果害嚴姓男子的帳戶莫名其妙被凍結半年，嚴男除了對余女提告外，也告派出所沒查證就凍結他的帳戶，對余女和派出所各求償10萬元和5萬元，法院審理後認為派出所只是依法辦理，因此判嚴男敗訴。

判決指出，余姓女子是在去年5月間，被自稱是警察的陳姓男子欺騙感情，她從5月28日起，陸續滙給陳男1000至8800元不等金額，但陳男事後卻人間消失，余女才驚覺是遇到感情詐騙，於是跑到高市警三民二分局陽明派出所報案。

警方根據余女提供的資料，致電165反詐騙受理平台查詢後，發現余女提供的帳號未曾遭到通報，員警再度向余女確認，余女肯定自己給的資料沒錯，於是員警通報反詐騙平台後，將該帳戶列為警示帳戶。

不過，由於余女忙中有錯，竟將另一位精通紫微斗數的嚴男的帳戶號碼給了警方，導致嚴男的帳戶因此遭凍結，長達半年期間無法領款、存款，害他身上沒錢生活，只能向親友借錢過日子，後來嚴男查出是余女告他詐騙，自己無端惹禍，於是反告余女誣告。

但檢方偵查後認為，余女事後有到警局澄清自己給錯帳號，並不是故意要陷害嚴男，偵結處分不起訴。

嚴男另提民事損害賠償告訴，除了向余女求償10萬元，也向陽明派出所求償5萬元，法院審理後認為，陽明派出所警員是依照余女提供的帳號依法行政，是余女提供錯誤的資訊導致嚴男帳戶被凍結，派出所及員警無過失，因此免賠。

余女的部分，法官認為她是遇到詐騙一時心急，事後也向嚴男致歉並立即向警方通報更正帳戶，因此也認定她不是故意或過失舉報嚴男帳號為詐騙帳號，也判余女免賠，全案還可上訴。

ET快訊
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身
NONO受害者又+1！　尾隨進女廁強吻摸胸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

保二總隊小隊長墜落亡...檢警相驗死因曝光　家屬無異議

岔路迴轉害後車撞分隔島　他辯「對方車速破百」遭判刑2月

女遇詐騙報警給錯資料　無辜男帳戶被凍結半年...只能借錢度日

3國中生溺斃家屬招魂　陽光男籃球夢碎...父：盼悲劇到此為止

林襄IG限動：人生第一次坐警車　大安警分局還原經過

快訊／新北泰山瓦斯外洩！水公司挖斷管線…消防員急灑水降溫

疑藏鏡人曝光！台南「狀元」命案重大進展　警再帶回1人秘密偵訊

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

保二總隊小隊長墜落亡...檢警相驗死因曝光　家屬無異議

岔路迴轉害後車撞分隔島　他辯「對方車速破百」遭判刑2月

女遇詐騙報警給錯資料　無辜男帳戶被凍結半年...只能借錢度日

3國中生溺斃家屬招魂　陽光男籃球夢碎...父：盼悲劇到此為止

林襄IG限動：人生第一次坐警車　大安警分局還原經過

快訊／新北泰山瓦斯外洩！水公司挖斷管線…消防員急灑水降溫

疑藏鏡人曝光！台南「狀元」命案重大進展　警再帶回1人秘密偵訊

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷臨兵頭部　十軍團：將依法核予適懲

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

艾敏釋鼻噴劑庫存剩10萬支「不足單月用量」！年底核准學名藥望緩解

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

背景遭黨內質疑！民眾黨今立委提名「2過1」　李慕妍戰桃園第6選區

保二總隊小隊長墜落亡...檢警相驗死因曝光　家屬無異議

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

社會熱門新聞

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／娃娃車碰撞計程車翻覆！12幼童+1老師受傷送醫

5兄妹爭亡父遺產　最後竟「誰也領不到」

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

真·公子哥陳致中！　入獄靠1物「套房搞政治」

獄友踢爆「陳致中特權坐牢」　可能提早申請外役監

即／國道開一半停路肩…乘客無呼吸心跳！他跪地CPR

即／台南「狀元」遭打死丟包　2嫌收押禁見

大陸抖音盜墾丁直播　網友舉國旗反制

助選團隊幫賄選　彰化縣議員黃俊源當選無效

陌生男喊「你很可愛」蹲下硬含　他崩潰

更多熱門

相關新聞

被詐團冒名「照片還貼游淑慧」　高氣炸批：明眼人都看得出截然不同

被詐團冒名「照片還貼游淑慧」　高氣炸批：明眼人都看得出截然不同

詐騙集團手法五花八門，利用名人肖像散布虛假投資廣告時有所聞。民進黨立委高嘉瑜近日也受害，且詐騙集團居然認不清她的樣貌，把其中一張照片誤植成了國民黨北市議員游淑慧。高嘉瑜12日受訪時指出，一般民眾應該能很輕易分辨她跟游淑慧的差異，詐騙集團真的非常瞎，不管是眼睛、臉型還是各方面，差異大家應該都看得出來。

魔人神乎其技　台灣成金融詐騙寶島

魔人神乎其技　台灣成金融詐騙寶島

詐團首腦戀上大局妹　揭飯局妹新行情

詐團首腦戀上大局妹　揭飯局妹新行情

退役軍犬走失！他祭4300萬賞金　找回只給2萬惹眾怒

退役軍犬走失！他祭4300萬賞金　找回只給2萬惹眾怒

聯邦銀遭爆「內鬼」勾結詐騙　金管會限7日內交報告

聯邦銀遭爆「內鬼」勾結詐騙　金管會限7日內交報告

關鍵字：

高雄女詐騙報警錯資料無辜男帳戶凍結半年告派出所

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面