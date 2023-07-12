高嘉瑜照片被冒用「還錯貼游淑慧」　氣炸批詐團眼瞎

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

詐騙集團手法五花八門，利用名人肖像散布虛假投資廣告時有所聞。民進黨立委高嘉瑜近日也受害，且詐騙集團居然認不清她的樣貌，把其中一張照片誤植成了國民黨北市議員游淑慧。高嘉瑜12日受訪時指出，一般民眾應該能很輕易分辨她跟游淑慧的差異，詐騙集團真的非常瞎，不管是眼睛、臉型還是各方面，差異大家應該都看得出來。

高嘉瑜表示，不只是把她跟游淑慧照片併在一起，「還用我的照片說是蔡尚樺、台大金融管理系、TVBS主播、有很多投資證件，引誘大家參與投資社團，詐騙集團可能不在台灣，不知道我最有名的是問政，這凸顯詐騙集團利用名人照片，誘使不知情民眾誤信、投資。」

高嘉瑜指出，自己長期關心詐騙議題，iMessage過去有很多詐騙訊息，質詢後數發部也要求蘋果公司要立刻防堵，這只是第一步，還有一些長輩不動產轉移的狀況，現在也必須要註記，要事先通知讓長者不至於被詐騙。

高嘉瑜說明，至於投資廣告等等，立法通過後就有相關規範，平台也要負起責任，投資詐騙現在轉移到line群組，更嚴重的是被騙金額事後追不回來，不管是事前防堵還是事後追回都非常重要，相關單位都要趕快動起來，這些都是民眾期待，目前成效確實不如預期。

至於詐騙集團誤用游淑慧照片，高嘉瑜直言，一般民眾應該能很輕易分辨她跟游淑慧的差異，詐騙集團真的非常瞎，明眼人都看得出是截然不同的兩個人，怎麼會擺在一起？不管是眼睛、臉型還是各方面，差異大家應該都看得出來，不需要我說，拿去給路人看應該都分得出來，不是眼睛大就長得像。

▼高嘉瑜遭詐團冒充「照片貼成游淑慧」。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）





