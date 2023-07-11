美國面臨危險極端氣候威脅！暴雨、熱浪影響一周　洪水灌爆紐約州

▲美國紐約州康沃爾郡遭暴雨襲擊，河流氾濫沖毀道路。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球氣候變得更加極端，受氣候變遷和聖嬰現象影響，促使今年7月氣溫屢創新高，全球日均溫6日已攀升至攝氏17.23度，不僅連續4天創新高、更是打破10萬年來的紀錄。為此，美國各地因極端氣候影響而出現暴雨、風暴、熱浪，東北部遭暴雨帶來的致命洪水、山洪暴發襲擊，至於南部的佛州則發布為期3天的高溫警報。

根據《衛報》，美國各地在未來一周將迎來各種不同的極端危險氣候，包括致命的洪水和熱浪警報，位處美國大陸東北角的新英格蘭地區從10日起一夜之間就遭受無情暴雨的襲擊，道路慘遭氾濫的洪水沖垮，導致當地居民被迫逃離家園，救援隊伍迅速進入佛蒙特州，至於紐約州北部阿爾斯特郡（Ulster county）則有人在從住處疏散時不幸喪生。

阿爾斯特郡居民表示，2011年颶風艾琳（Hurricane Irene）來襲時為當地帶來極為惡劣的氣候，然而12年後卻又再次遇上最為嚴重的洪水。

Route 218 from cornwall to West point is gone pic.twitter.com/zdxMJAkQ7M — NsfwWx (@NsfwWx) July 10, 2023

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR — Vermont State Police (@VTStatePolice) July 10, 2023

哈德遜河河谷（Hudson Valley）部分地區道路坍塌、洪水襲擊，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）宣布距離紐約市北方60英里的橘郡（Orange county）進入緊急狀態；至於氣象預報則稱，康乃狄克州、麻薩諸塞州、新罕布夏州、緬因州部分地區將迎來暴雨，且有山洪爆發的可能。

邁阿密大學大氣科學教授索登（Brian Soden）等美國氣候專家指出，儘管美國各州暴雨洪災的破壞程度在今年仍不及印度、日本、中國、土耳其，然而隨著全球氣候變暖，導致風暴在溫暖的大氣中形成，進而使極端強降雨在現實中變得更加常見，因為溫暖的大氣含有更多的水分，使風暴帶來更多降水，而二氧化碳和甲烷促使大氣升溫。

▲美國國家氣象局警告，亞利桑那州將迎來炎熱的一周，尤其是鳳凰城。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，美國佛州、加州有數千萬人正在準備迎接即將襲來的熱浪，佛州南部從10日起發佈為期3天的高溫警報，而邁阿密大都會地區從今年6月以來連續打破高溫紀錄，堪稱是氣象觀測以來最熱的一年，墨西哥灣沿岸各州悶熱難耐，破紀錄的海洋高溫威脅著脆弱的珊瑚礁，剝奪泳客降溫的機會，使悶熱的夏天更加不適。

美國國家氣象局（NWS）解釋，「來自撒哈拉沙漠的大氣中，其積聚的灰塵降低了降雨的機會，導致氣溫升高。」