美國防部高官：國際對武力犯台反應「影響北京決策」

▲美國國防部政策次長卡爾。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者陳韻聿倫敦10日專電

美國國防部政策次長卡爾今天說,國際社會對北京試圖武力統一台灣的可能反應,在根本上影響北京對台決策;若北京研判國際社會的反應將趨近於烏克蘭、而非香港模式,則中方遭嚇阻的機率將提高。

卡爾(Colin Kahl)強調,嚇阻不僅是軍事,還包括政治、經濟層面。相較於對烏克蘭遭侵略的強烈反應,各國對香港情勢的演變多採取儘可能「一切如常」的態度。台灣可望獲取的國際支持是否堪比烏克蘭,影響北京的武統決策。

即將卸任的卡爾今天在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)演說,並回應聽眾提問。

卡爾指出,根據美方的理解,在與美國的競爭中,中國將盡可能阻絕美國,以爭取時間「插旗」,並在得逞後,挑戰美方的能耐,看美方是否願意為了「收復地盤」開啟第三次世界大戰。

卡爾提到,中國的如意算盤是在必要時,癱瘓支撐美國作戰方式的網絡,包括在太空、網路以及基礎建設領域,讓美方猶如眼盲耳聾、難以快速行動,甚至被迫專注於國內事務。如此一來,中國可望為自己爭得長達數週的時間,阻卻美國在西太平洋大規模挺進。

對於國際間有不少聲音認為美國誇大、炒作中國威脅,卡爾強調,對區域內或中國周邊許多國家而言,例如日本、印度、澳洲、菲律賓、南韓,中國威脅不是華府想像的產物,而是第一線經歷。這些國家對中方如何公然藐視國際規則,有切身體認。

卡爾指出,中方在國際水域和空域屢有不安全、不專業的表現。他舉例,約一年前,澳洲一架軍機在國際空域遭中共軍機危險攔截,當澳方事後向中方抗議,中方的態度竟是相當於「別靠中國太近,就不會有問題」。

