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美國防部高官：國際對武力犯台反應「影響北京決策」

▲▼美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部政策次長卡爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦10日專電

美國國防部政策次長卡爾今天說，國際社會對北京試圖武力統一台灣的可能反應，在根本上影響北京對台決策；若北京研判國際社會的反應將趨近於烏克蘭、而非香港模式，則中方遭嚇阻的機率將提高。

卡爾（Colin Kahl）強調，嚇阻不僅是軍事，還包括政治、經濟層面。相較於對烏克蘭遭侵略的強烈反應，各國對香港情勢的演變多採取儘可能「一切如常」的態度。台灣可望獲取的國際支持是否堪比烏克蘭，影響北京的武統決策。

即將卸任的卡爾今天在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）演說，並回應聽眾提問。

卡爾指出，根據美方的理解，在與美國的競爭中，中國將盡可能阻絕美國，以爭取時間「插旗」，並在得逞後，挑戰美方的能耐，看美方是否願意為了「收復地盤」開啟第三次世界大戰。

卡爾提到，中國的如意算盤是在必要時，癱瘓支撐美國作戰方式的網絡，包括在太空、網路以及基礎建設領域，讓美方猶如眼盲耳聾、難以快速行動，甚至被迫專注於國內事務。如此一來，中國可望為自己爭得長達數週的時間，阻卻美國在西太平洋大規模挺進。

對於國際間有不少聲音認為美國誇大、炒作中國威脅，卡爾強調，對區域內或中國周邊許多國家而言，例如日本、印度、澳洲、菲律賓、南韓，中國威脅不是華府想像的產物，而是第一線經歷。這些國家對中方如何公然藐視國際規則，有切身體認。

卡爾指出，中方在國際水域和空域屢有不安全、不專業的表現。他舉例，約一年前，澳洲一架軍機在國際空域遭中共軍機危險攔截，當澳方事後向中方抗議，中方的態度竟是相當於「別靠中國太近，就不會有問題」。

去年5月下旬，澳洲空軍一架P-8海上偵察巡邏機在南海國際空域執行例行監測任務，突遭共軍殲16（J-16）戰鬥機攔截。

澳洲國防部當時說明，殲16先是逼近P-8側邊並施放火焰，接著加速、橫切至P-8前方，雙方距離「非常近」，此時殲16突然釋放含有小型鋁片的箔條干擾彈，部分鋁片遭捲入P-8引擎內。

卡爾強調，當美國軍艦穿越台灣海峽、在南海等國際水域落實航行自由，這並非為了展現所謂美國霸權，而是實踐美國及所有其他國家都享有的合法權利。

他指出，美國不追求與中國的軍事衝突，也不認為這樣的衝突值得追求。美中軍事衝突與台海戰爭將給全球經濟造成災難性的後果，中、美都將深受其害。

美方試圖為美中關係建立護欄。不過，卡爾說，過程中，美方一再遭遇中方排拒，而這很大部分源於中方質疑，美方實際上企圖運用所謂的危機管控工具「製造更多危機」。

他說，中方曾向美方表達，若美方真心想避免危機，方法很簡單，就是「離開」、「滾出去」。中國堅稱，美國不是太平洋國家。

至於中國是否以及何時可能武力進犯台灣，卡爾說，沒有人知道、甚至連國家主席習近平也不知道中國何時將這麼做，但其他國家有必要盡其所能嚇阻北京最高領導層有朝一日做出武統台灣的決策。

卡爾提到，中國確實正多方面發展能力，目標為讓武統台灣在未來幾年內成為可行選項。不過，儘管中國在台海確實日益好鬥、採取脅迫姿態，卡爾說，尚未有任何跡象顯示，台海戰爭迫在眉睫或無法避免。

他強調，習近平要求軍方在2027年以前具備武統台灣的能力，但能力不等同意圖，也不意味必然性。北京的武統決策涉及許多因素，其中包括國際反應、台海作戰的困難度、經濟成本。

卡爾提到，北京確實顧忌對台作戰可能捲入日本、菲律賓等區域內國家，以及對中「去風險化」、「降低依賴」的趨勢將削弱中國藉由與全球經濟高度整合對各國產生的影響力。儘管各國與中國的關係確實存在相互依賴性，卡爾指出，研判民主政體與先進經濟體不會希望在國際危機發生時成為被脅迫的對象並因此傷及國家重大利益。

 
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