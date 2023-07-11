點飛機餐「想吃的沒了」　商務艙乘客當場暴走！緊急改道大誤點

▲美國聯合航空一名乘客因為吃不到飛機餐暴走。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架班機原定從休士頓直飛阿姆斯特丹，卻因為乘客鬧事而被迫改道，在芝加哥降落後二度啟程，一共延誤3.5小時。原來，這名商務艙乘客點飛機餐時，最想要吃的品項沒有供應，他竟因此當場失控。

這架客機9日下午4時58分從休士頓的喬治布希洲際機場（IAH）起飛，2小時後來到芝加哥上空，在歐海爾國際機場（ORD）盤旋1個多小時才落地，因為它必須傾卸燃油、耗盡燃料，否則會因為太重而無法降落。不久後，飛機又從芝加哥起飛，最終於荷蘭時間10日中午12時58分左右抵達。

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC — Flightradar24 (@flightradar24) July 10, 2023

航空業內幕人士「XJonNYC」在推特公布聯合航空內部通訊指出，班機上出現「一名破壞性的乘客」，似乎因為飛機餐而感到憤怒，威脅程度為最低的第一級。也有同班機網友在下方留言補充，這名乘客可能坐在商務艙或頭等艙，喝得爛醉還出言威脅空服員。

聯合航空發表聲明證實，這架航班「受到乘客干擾」之後轉往芝加哥，並且安全降落。衛報寫道，外界尚不清楚鬧事乘客吃不到的餐點究竟是什麼，但聯合航空近期飽受批評，不僅飛機餐未能恢復疫情前的水準，去年還宣布商務艙票價調漲。

國際航空運輸協會（IATA）今年稍早指出，與前一年相比，2022年的乘客失控事件增加47%，大約每568個航班就會發生一次。美國聯邦航空總署（FAA）可以針對不守規矩的旅客實施罰款，每次違規最高可達3.7萬美元（約新台幣116萬元），而每起事件可能包含多項違規。此外，鬧事乘客也可能受到刑事指控。