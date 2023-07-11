女老師「一周3次」激戰17歲男學生　溜進公墓野外開啪

▲卡莉承認和男學生發生性關係。（圖／翻攝安蒂洛普郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國內布拉斯加州25歲女老師卡莉（Cali Heikes）被指控與17歲男學生發生不當性關係，頻率至少一周三次，地點包括公墓與學生家中。她於今年1月被捕，上周開庭時承認2項聯邦重罪罪名。

奧馬哈世界先驅報（Omaha World-Herald）等外媒報導，當局接獲線報後開始調查此案，警方還曾目睹2人各自駕車離開公墓，而17歲男學生被攔下盤查時宣稱，自己是去拜訪「朋友」卡莉。

受害者姊姊透露，弟弟和老師每周見面三次發生性行為，還曾詢問家人，「如果我和一個25歲的人約會，你們會怎麼想？」警察後來也找到大量鹹濕對話紀錄，足以佐證這個說法。

▲溫德賽公立學校今年已有2名老師和學生發生不正當關係。（示意圖／CFP）



卡莉在溫德賽公立學校（Winside Public Schools）擔任科學老師，並且負責圖書館事務，被捕後已經離職。她觸犯2項與學校職員實施虐待相關的聯邦重罪，原本面臨20年有期徒刑，但如今根據認罪協商可望減刑，9月6日將在韋恩郡地方法院（Wayne County）宣判量刑。

根據內布拉斯加州法律，最低合意性行為年齡是16歲，但任何老師與21歲以下學生發生性關係，仍屬違法。

令人驚訝的是，卡莉是該校今年第2個因與學生發生不正當接觸而被起訴的老師。29歲藝術科老師瑞秋（Rachel McPhilips）與15歲男學生發生性關係，4月被判入獄6個月，緩刑2年。