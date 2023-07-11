賴清德競辦：侯友宜收大群館幾億房租　「選總統才喊居住正義」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨11日發文批評，蔡政府社宅政策跳票「騙局一場」，對此，民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱回擊，反觀國民黨總統參選人、新北市長侯友宜任內興辦社宅數量不到3000戶、連續兩年掛蛋，收了大群館幾億的房租，要選總統才出來喊居住正義，只會抹黑提出具體政見的賴清德。

陳世凱今天表示，國民黨不造謠就不會選舉嗎？侯友宜社宅量連續兩年掛零，還批評賴清德的居住政策？實際上，民進黨政府的居住政策包含社會住宅、包租代管、租金補貼3項重點目標，不僅僅只有興建社宅一項，請國民黨不要劃錯重點。

此外，陳世凱亦指，蔡政府興辦的社會住宅已達8萬戶，2016年的社宅政策，主要是「中央補助，地方推動」，而到2020年之後，則是啟動「中央主導，地方配合」，事實上，截至2023年6月底，全國直接興建社宅已經達到8萬210戶，其中由中央補助各縣市政府協力推動合計4萬1980戶，由中央政府直接興辦3萬8230戶。

陳世凱表示，反觀侯友宜市長任內興辦的社宅數量，根本不到3000戶，不僅中央興辦的數字狠甩新北市政府，侯友宜甚至已經連續兩年的社宅興辦量掛蛋，國民黨是有什麼樣的「厚」臉皮來質疑賴清德？更何況，侯友宜收了大群館幾億的房租，當了8年副市長，6年多的市長，囤房稅為何不做？要選總統才來喊居住正義，卻對前立委黃國昌家的違建視而不見，對黃國昌的畸零地長出汽車，也當沒看見，卻只會抹黑提出具體政見的賴清德。

陳世凱表示，請問，侯友宜的居住政策、社宅政策到底是什麼呢？希望侯友宜能提出具體的數字、做法供大家討論，不要為了批評而批評，讓政策的討論淪為口水，這絕非人民所樂見的。