　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／中常委明串連撤換侯友宜　國民黨拆彈「換侯可能性近零」

▲▼侯友宜出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自從徵召以來，聲勢持續疲軟，挺郭派、反侯派、反朱派等三股勢力蠢蠢欲動，密謀在7月23日全代會前換侯。對此，黨中央及侯競辦不敢大意，多管齊下試圖拆彈。在全力防備之下，黨內普遍評估，全代會成功換侯的機會微乎其微。儘管如此，換侯勢力仍將執意而為，因為就算不能達成換侯目標，過程中削弱侯友宜聲勢、打擊朱立倫威信，都可為選後的權力真空狀態提前卡位。

這波「換侯、拔朱」來自三股人馬，第一股是支持鴻海創辦人郭台銘的挺郭派，此派包括地方議長、挺郭中常委、挺郭立委等，其中挺郭中常委沈智慧直言，「7月12日會出席中常會...換郭台銘上場是解決方案之一！」第二股人馬則是不滿侯友宜作風的反侯派，包括反侯立委、反侯前議長，以及深藍韓粉等；第三股是長期看不慣黨主席朱立倫的反朱派，包括某軍系藍營金主，反朱立委、反朱中央委員等。這三股人馬現在趁著侯友宜聲勢直落，不約而同發難。

眼見及此，黨中央及侯競辦旋即多管齊下試圖滅火。首先，最根本的便是拉抬侯友宜聲勢，整頓競選團隊，陸戰、空戰兩路並進。陸戰方面，黨中央指揮全國各地方黨部，替侯安排地方拜會行程，亦有侯競辦組織召集人曾銘宗串連立委參選人。空戰方面，則由侯競辦執行長金溥聰統籌規劃並強化攻防火力，黨中央亦協助掩護。

針對三大換侯勢力串連在中常會及全代會發難，國民黨先是設法刺探敵情，掌握對方的實力與動向，一旦得到消息，便立即設法破解。如7月10日挺郭派齊聚台北天成飯店商討如何起事，便因消息走漏而見光死。此外，國民黨也正在調查全代會出席人數，以目前總數約2千位黨代表換算，須有超過5百位黨代表同意才能換侯。一位黨中央人士評估，換侯勢力要湊到這個數量，可能性趨近於零；侯競辦組織副召集人謝龍介也研判，黨中央有主場優勢，換侯不會成案。

▲▼挺郭台銘立委在天成飯店密會 沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲挺郭派昨日在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨秘書長黃健庭也出手打擊郭台銘的誠信，稱郭曾應允若徵召未果，就出任不分區立委、爭取立法院長，郭辦只好頻發聲明回應。國民黨考紀會亦亮出黨紀，將嚴肅處理「換侯、拔朱」檢舉案，經查若有不當言行，將依規定懲處；同時也痛斥，任何讓綠營見縫插針的行為都是會成為破壞團結的老鼠屎。放話換侯的立委鄭麗文事後雖仍堅稱不怕黨紀，但黨的火速處理，已足以遏止連鎖反應。

據了解，三大換侯勢力也深知，在國民黨嚴陣以待的情況下，7月23日前要成功換侯的難度極高，但之所以還是執意為之，重點不在於短期之內是否達成目標，而是在於持續削弱侯友宜的聲勢，幫郭台銘出一口怨氣，同時也傷害朱立倫的威信。他們深信，若黨中央及侯競辦始終未能化解侯友宜聲勢疲弱的問題，隨著投票日越來越接近，這條「換侯導火線」終究會被立委參選人所接續點燃。再者，放眼選後局勢，總統、立委都表現堪憂的情況下，朱立倫勢必要負起政治責任，屆時國民黨的權力真空狀態，或許才是這些換侯勢力真正的目標。

ET快訊
大學火災！　竟發現「製毒工廠」
快訊／國家警報第四響！雨彈升級「17縣市豪大雨特報」
李玟二姊盼台灣設立紀念碑　文化部回應了
住七期高檔酒店　林靖恩入住房型曝！單日4400元起跳
快訊／左手捲進輸送帶！僅連一層皮　手臂骨頭絞碎
快訊／國家警報又響了！新北4區「山區暴雨」災害告警
獨／《木曜4》製作團隊「集體離職」　幕後關鍵人都掰了
男大生東區撿屍正妹！　路旁啪完丟包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

總統府2度駁「研製生物戰劑」　示警：中國官媒已藉此操作

賴清德競辦：侯友宜收大群館幾億房租　「選總統才喊居住正義」

挺郭派中常委發難！明擬提案要求整合最強人選　爭取郭台銘敗部復活

侯友宜新北首場造勢20日登場！　「有政治聲量好朋友」有望出席

批「北流太監說」讓市府基層心涼　黃暐瀚：盼柯文哲有勇氣道歉

幕後／中常委明串連撤換侯友宜　國民黨拆彈「換侯可能性近零」

各地「萬安演習」時間出爐　22縣市擇一行政區驗證防空疏散避難

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

總統府2度駁「研製生物戰劑」　示警：中國官媒已藉此操作

賴清德競辦：侯友宜收大群館幾億房租　「選總統才喊居住正義」

挺郭派中常委發難！明擬提案要求整合最強人選　爭取郭台銘敗部復活

侯友宜新北首場造勢20日登場！　「有政治聲量好朋友」有望出席

批「北流太監說」讓市府基層心涼　黃暐瀚：盼柯文哲有勇氣道歉

幕後／中常委明串連撤換侯友宜　國民黨拆彈「換侯可能性近零」

各地「萬安演習」時間出爐　22縣市擇一行政區驗證防空疏散避難

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

橋村炸雞全台首店8／3開幕！ Global Mall暑假引進7家餐飲品牌

高中生騎車遭8旬翁撞死！家屬慟：只是去上學...檢2原因建請減刑

奶貓困廁所管道　消防員破牆撈出「炸毛小橘」...平安和媽媽團圓

倚天酷碁AI驅動智慧自行車ebii開始量產　最快Q3在台上市

網傳「得腸病毒要吃冰」？食藥署急闢謠：只能緩解口腔潰瘍痛

彭佳慧備戰開唱「遇超大難關」！　崩喊：暑假比鬼門開更恐怖

翻修爸媽住60年老屋　女意外在地板下發現「200年歷史巨大密室」

緯創賣印度工廠　外媒：交易價上看188億拼8月成交

馬英九基金會邀「陸生」來台准了　移民署：同意大陸5校師生來訪

快訊／民進黨補齊7艱困選區佈局　擬推謝佩芬戰王鴻薇

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

郭台銘要併購民眾黨　柯P不敢接電話

「台灣蟲王」列貪官汙吏史　怒問：還有司法正義？

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

引《三國演義》離間計　郭台銘喊話國民黨：不必要的攻訐到此為止

柯：藍未提名區域　民眾黨優先補

點名林信義！柯想找企業界當行政院長

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

開始算帳！郭台銘嗆「徵召黑箱」　朱立倫：爭取共同支持侯友宜

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲「北流太監說」惹議　他嘆：柯主席不認柯市長規定

快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

柯文哲若當選「不排除由民進黨組閣」　網辦民調3千多人喊拒投

柯文哲酸被太監解決借嘸北流！子弟兵認失言

「郭董的路到不了總統府」　李艷秋示警：不整合就一輩子做在野黨

更多熱門

相關新聞

侯友宜新北首場造勢20日登場！　「有政治聲量好朋友」有望出席

侯友宜新北首場造勢20日登場！　「有政治聲量好朋友」有望出席

國民黨新北市黨部為幫國民黨總統參選人侯友宜拉抬選情，目前規劃於本月20日在新莊舉辦新北市首場造勢活動，活動上不僅會將新北立委參選人聚集，也將預計邀請新北歷任首長到場。據了解，時間訂在此時，也是希望在國民黨全代會前凝聚新北向心力，展現必勝決心。

侯友宜公開對韓國瑜致歉　　陳鳳馨再給1建議

侯友宜公開對韓國瑜致歉　　陳鳳馨再給1建議

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

殺警犯為何可轉外役監？藍酸綠放水　他揭：就是國民黨2014年修法

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

與澳駐台代表敘舊！侯友宜「台應入CPTPP」　盼促雙邊繁榮

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

「換侯」聲浪亂侯友宜選情？　朱立倫：舉辦後援造勢大會就會停

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面