幕後／中常委明串連撤換侯友宜　國民黨拆彈「換侯可能性近零」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自從徵召以來，聲勢持續疲軟，挺郭派、反侯派、反朱派等三股勢力蠢蠢欲動，密謀在7月23日全代會前換侯。對此，黨中央及侯競辦不敢大意，多管齊下試圖拆彈。在全力防備之下，黨內普遍評估，全代會成功換侯的機會微乎其微。儘管如此，換侯勢力仍將執意而為，因為就算不能達成換侯目標，過程中削弱侯友宜聲勢、打擊朱立倫威信，都可為選後的權力真空狀態提前卡位。

這波「換侯、拔朱」來自三股人馬，第一股是支持鴻海創辦人郭台銘的挺郭派，此派包括地方議長、挺郭中常委、挺郭立委等，其中挺郭中常委沈智慧直言，「7月12日會出席中常會...換郭台銘上場是解決方案之一！」第二股人馬則是不滿侯友宜作風的反侯派，包括反侯立委、反侯前議長，以及深藍韓粉等；第三股是長期看不慣黨主席朱立倫的反朱派，包括某軍系藍營金主，反朱立委、反朱中央委員等。這三股人馬現在趁著侯友宜聲勢直落，不約而同發難。

眼見及此，黨中央及侯競辦旋即多管齊下試圖滅火。首先，最根本的便是拉抬侯友宜聲勢，整頓競選團隊，陸戰、空戰兩路並進。陸戰方面，黨中央指揮全國各地方黨部，替侯安排地方拜會行程，亦有侯競辦組織召集人曾銘宗串連立委參選人。空戰方面，則由侯競辦執行長金溥聰統籌規劃並強化攻防火力，黨中央亦協助掩護。

針對三大換侯勢力串連在中常會及全代會發難，國民黨先是設法刺探敵情，掌握對方的實力與動向，一旦得到消息，便立即設法破解。如7月10日挺郭派齊聚台北天成飯店商討如何起事，便因消息走漏而見光死。此外，國民黨也正在調查全代會出席人數，以目前總數約2千位黨代表換算，須有超過5百位黨代表同意才能換侯。一位黨中央人士評估，換侯勢力要湊到這個數量，可能性趨近於零；侯競辦組織副召集人謝龍介也研判，黨中央有主場優勢，換侯不會成案。

▲挺郭派昨日在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨秘書長黃健庭也出手打擊郭台銘的誠信，稱郭曾應允若徵召未果，就出任不分區立委、爭取立法院長，郭辦只好頻發聲明回應。國民黨考紀會亦亮出黨紀，將嚴肅處理「換侯、拔朱」檢舉案，經查若有不當言行，將依規定懲處；同時也痛斥，任何讓綠營見縫插針的行為都是會成為破壞團結的老鼠屎。放話換侯的立委鄭麗文事後雖仍堅稱不怕黨紀，但黨的火速處理，已足以遏止連鎖反應。

據了解，三大換侯勢力也深知，在國民黨嚴陣以待的情況下，7月23日前要成功換侯的難度極高，但之所以還是執意為之，重點不在於短期之內是否達成目標，而是在於持續削弱侯友宜的聲勢，幫郭台銘出一口怨氣，同時也傷害朱立倫的威信。他們深信，若黨中央及侯競辦始終未能化解侯友宜聲勢疲弱的問題，隨著投票日越來越接近，這條「換侯導火線」終究會被立委參選人所接續點燃。再者，放眼選後局勢，總統、立委都表現堪憂的情況下，朱立倫勢必要負起政治責任，屆時國民黨的權力真空狀態，或許才是這些換侯勢力真正的目標。