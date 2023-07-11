侯友宜公開對韓國瑜致歉　陳鳳馨再給1建議：要建立暖男形象

▲韓國瑜日前與侯友宜同框。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜9日正式公開向前高雄市長韓國瑜道歉。資深媒體人陳鳳馨進一步建議，侯友宜現在的重點不是道歉，而是要建立「暖男」的個人形象。

資深媒體人陳鳳馨10日在《少康戰情室》節目上表示，侯友宜現在重點不是道歉，而是該思考自己對於政策的想法是什麼，並建議他應該要建立暖男形象，因為選戰至今，相較其他兩位候選人，侯友宜展現出來的較沒有人情味，他可多提出自己參選的初衷，與當年為何報考警專為出發點，慢慢建立自己的人設，對未來選戰才有幫助。

侯友宜與韓國瑜兩人互動備受關注。侯友宜日前在「中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會」上與韓國瑜首度同框，兩人互動並不熱絡，且韓國瑜致詞時未明確提到支持侯友宜，侯友宜席間又因「拉椅子」，引來外界猜測兩人有心結。

侯友宜9日出席土城宜蘭同鄉會活動時，公開向韓國瑜道歉，直言4年前做得不夠多，讓人家落選「拍謝」，韓國瑜則回應，「愛與包容，是我不變的信念」。侯友宜10日受訪更補充，這段時間也多次用電話跟韓國瑜聊一聊，朋友關心至少三次約見面，不過韓國瑜臨時有事沒見到，這些都是很真心的，非常願意跟韓國瑜溝通、見面。