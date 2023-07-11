挺郭派中常委發難！明擬提案要求整合最強人選　爭取郭台銘敗部復活

▲挺郭派昨日在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜支持度持續低迷，部分國民黨中常委連署擬於明（12日）中常會上提案，要求黨中央確切落實公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，以整合出一組最強參選人；據了解，提案中並未挑明「挺郭」或「換侯」，但黨內人士解讀，挺郭派中常委此舉就是意在為前鴻海董事長郭台銘爭取敗部復活。

據了解，包括國民黨中常委游家富、沈智慧、周孟蓉、范成連等人連署擬於明日中常會提案，案由是為維護中華民國和平安定，回應全國民眾殷殷期盼國民黨下架民進黨，並整合非綠力量完成政黨輪替，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等3階段整合作業，整合出一組最強候選人，以昭公信。

不過，藍營人士則批，當初中常會就已授權黨主席朱立倫徵召總統參選人，而且5月中常會通過徵召侯友宜時，無人反對，此時意圖更換徵召人選，只是添亂；而提名過程公平、公正，郭台銘也說了，不要再有不必要的挑撥與配合綠營的操作，在此時間點提案不僅讓綠營見縫插針、撕裂團結，更不具備正當性、既無常識也無智慧。