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北約峰會今登場！　白宮證實：拜登將與澤倫斯基1對1會談

▲▼ 澤倫斯基與拜登5月在廣島G7峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 澤倫斯基與拜登5月在廣島G7峰會場邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）峰會11日起於立陶宛首都維爾紐斯舉行，為期2天。知情白宮官員證實，美國總統拜登將於峰會第二天與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。CNN分析，由於澤倫斯基出席峰會與否一直引發質疑，兩人的會晤將成為團結的象徵。

一名白宮官員及2名熟悉會議安排的人士向美媒Politico透露，拜登在北約峰會期間將分別與澤倫斯基、土耳其總統艾爾段一對一會談。3人都被允許匿名談論會議內部計劃，白宮國家安全會議對此則尚未回應。

根據CNN，俄烏戰爭是此次北約峰會主要議程之一，也會討論烏克蘭未來加入北約的途徑，以及烏軍反攻之際是否能獲得更多軍援。

基輔希望北約為烏克蘭提供一條快速加入北約的途徑，但拜登和其他成員國表示反對，否則北約將陷入與俄羅斯的交戰狀態。拜登預計12日與澤倫斯基會談，將在會談中試圖說服澤倫斯基，消除一連串官僚障礙與改革，以及美國和一些北約盟國對烏克蘭的重大安全承諾，是基輔在這場峰會上能取得的最大收穫。

烏方目前尚未證實澤倫斯基將出席峰會，也不清楚雙方的討論是否能取得突破。澤倫斯基先前曾稱，他不打算「為了好玩」參加峰會，因為他仍在尋求更明確的途徑，讓烏克蘭在獲得安全保障的同時加入北約。

他接受美媒ABC訪問時表示，「這將是一項重要訊息，表明北約不怕俄羅斯。烏克蘭不是北約成員時也應得到明確的安全保障」，「唯有在這些條件下，我們的會晤才有意義，否則只是另一種政治罷了」。

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