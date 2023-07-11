瑞典入盟更近一步！　北約秘書長：土耳其總統已同意支持

▲艾爾段（左）、史托騰伯格（中）與克里斯特森（右）會談結果順利。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社維爾紐斯10日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，土耳其總統艾爾段今天同意將瑞典加入北約的申請案提交土耳其國會批准。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在立陶宛首都維爾紐斯與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會談後，他說土耳其已經同意推進程序，「這是歷史性的一天」。

史托騰柏格指出，艾爾段已同意盡快把瑞典加入北約的申請案提交給土耳其國會，並與國會密切合作以確保獲得批准。

北約成員國土耳其過去一直阻撓瑞典加入北約的申請案，並指控斯德哥爾摩當局藏匿被土耳其政府視為恐怖分子的庫德族人士。

艾爾段稍早宣布，如果歐盟（EU）同意與安卡拉當局恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北約。

但今天三方會談結束後發布的聲明指出，土耳其與瑞典會在「反恐協調」方面密切合作，並促進雙邊貿易關係。

聲明還提到：「瑞典會積極支持恢復土耳其加入歐盟進程的相關努力，包括歐盟－土耳其關稅同盟的現代化及放寬簽證。」